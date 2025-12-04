Населенные пункты Лиман, Вильча, Синельниково, а также восточная окраина, западная и южная часть Волчанска в Харьковской области полностью находятся под контролем Сил обороны. Об этом сообщил заместитель командира 16-го армейского корпуса полковник Иван Колонтай, передает УНН.

Детали

По состоянию на сегодня населенные пункты Лиман, Вильча, Синельниково полностью удерживаются под нашим контролем нашими подразделениями. Восточная окраина, западная и южная часть Волчанска полностью под нашим контролем. Все попытки противника вывесить свой флаг в населенном пункте Волчанск заканчиваются одинаково: они "двухсотяться" - сказал Колонтай.

По его словам, каждый день противник несет потери в 10-15 человек убитыми и ориентировочно столько же ранеными.

Напомним

Информация о захвате населенного пункта Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области не соответствует действительности.