Восточная и западная окраины, а также южная часть Волчанска полностью находятся под контролем Сил обороны - 16 армейский корпус

$42.200.13
49.230.04
ukenru
12:31 • 3522 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 11568 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 8320 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 10688 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 12031 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 23126 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 39187 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35106 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45149 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 57916 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
98%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой4 декабря, 03:50 • 21059 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни4 декабря, 05:23 • 20836 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 25319 просмотра
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу07:55 • 12737 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 11999 просмотра
публикации
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 5870 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
12:12 • 11551 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 25543 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 57907 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 49740 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 12183 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 22120 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 66986 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 70052 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 123860 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Сериал
БМ-21 «Град»

Восточная и западная окраины, а также южная часть Волчанска полностью находятся под контролем Сил обороны - 16 армейский корпус

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Силы обороны Украины полностью контролируют Лиман, Вильчу, Синельниково и восточную, западную и южную части Волчанска в Харьковской области. Враг ежедневно несет потери в 10-15 убитыми и столько же ранеными.

Восточная и западная окраины, а также южная часть Волчанска полностью находятся под контролем Сил обороны - 16 армейский корпус

Населенные пункты Лиман, Вильча, Синельниково, а также восточная окраина, западная и южная часть Волчанска в Харьковской области полностью находятся под контролем Сил обороны. Об этом сообщил заместитель командира 16-го армейского корпуса полковник Иван Колонтай, передает УНН.

Детали

По состоянию на сегодня населенные пункты Лиман, Вильча, Синельниково полностью удерживаются под нашим контролем нашими подразделениями. Восточная окраина, западная и южная часть Волчанска полностью под нашим контролем. Все попытки противника вывесить свой флаг в населенном пункте Волчанск заканчиваются одинаково: они "двухсотяться"

 - сказал Колонтай.

По его словам, каждый день противник несет потери в 10-15 человек убитыми и ориентировочно столько же ранеными.

Напомним

Информация о захвате населенного пункта Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области не соответствует действительности.

Павел Башинский

Война в Украине
Село
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Харьковская область
Запорожская область
Синельниково
Гуляйполе