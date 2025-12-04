$42.200.13
Ексклюзив
12:12 • 612 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 1180 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 3942 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 7190 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 21105 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 36830 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 34469 перегляди
Це вже не сліпий "камікадзе", а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію "шахедів"
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 44712 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 54897 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 27349 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
ЗСУ спростовують захоплення Добропілля біля Гуляйполя: російську ДРГ знищено

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Інформація про захоплення Добропілля біля Гуляйполя не відповідає дійсності. російська ДРГ, що проникла на околиці села, знищена, населений пункт під контролем ЗСУ.

ЗСУ спростовують захоплення Добропілля біля Гуляйполя: російську ДРГ знищено

Інформація про захоплення населеного пункту Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області не відповідає дійсності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Як повідомили військові, російська диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На даний момент ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України.

Увага, відео 18+!!!

Також на підході до населеного пункту було знищено 3 військовослужбовці противника, а ще два були знищені трохи пізніше. Ймовірно, йдеться про тих окупантів, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі.

Додатково

Командування 3-го Армійського корпусу спростувало брехню начальника російського генштабу валерія герасимова про нібито "прорив" у Лимані Донецької області.

Також у 11-му Армійському корпусі спростували заяви росіян про нібито "захоплення Клинового". Там зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку війни проти України.

Крім того, Центр протидії дезінформації РНБО України спростував брехливі заяви росіян про нібито "повний контроль" над обома берегами річки Оскіл у Куп’янську Харківської області.

Ще у ЦПД заявили, що російські спроби окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися.

Нагадаємо

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони продовжують контролювати частину міста Покровськ Донецької області.

Також бійці 17-го армійського корпусу ЗСУ заперечили інформацію про окупацію населених пунктів Затишне та Солодке Запорізької області.

Євген Устименко

Війна в Україні
Село
російська пропаганда
Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Харківська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Рада національної безпеки і оборони України
Гуляйполе
Україна
Куп'янськ