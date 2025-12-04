ЗСУ спростовують захоплення Добропілля біля Гуляйполя: російську ДРГ знищено

Інформація про захоплення населеного пункту Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області не відповідає дійсності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Як повідомили військові, російська диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На даний момент ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України.

Увага, відео 18+!!!

Також на підході до населеного пункту було знищено 3 військовослужбовці противника, а ще два були знищені трохи пізніше. Ймовірно, йдеться про тих окупантів, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі.

Додатково

Командування 3-го Армійського корпусу спростувало брехню начальника російського генштабу валерія герасимова про нібито "прорив" у Лимані Донецької області.

Також у 11-му Армійському корпусі спростували заяви росіян про нібито "захоплення Клинового". Там зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку війни проти України.

Крім того, Центр протидії дезінформації РНБО України спростував брехливі заяви росіян про нібито "повний контроль" над обома берегами річки Оскіл у Куп’янську Харківської області.

Ще у ЦПД заявили, що російські спроби окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися.

Нагадаємо

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони продовжують контролювати частину міста Покровськ Донецької області.

Також бійці 17-го армійського корпусу ЗСУ заперечили інформацію про окупацію населених пунктів Затишне та Солодке Запорізької області.