ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти росії, підтверджує тривале замороження російських активів у ЄС і готовий забезпечити дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки. Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН з посиланням на Єврокомісію.

Деталі

За словами представників Єврокомісії, зустріч у Берліні показала реальний прогрес, досягнутий завдяки координації дій України, Європи та США.

Сторони наголосили на подальшій тісній співпраці з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом для досягнення справедливого й тривалого миру, який збереже суверенітет України та посилить її безпеку.

Першим кроком до миру ЄС називає стале припинення вогню, що вимагає постійного тиску на Росію для проведення ефективних переговорів. Європа продовжуватиме підвищувати "вартість війни" для рф.

З цією метою Європа й надалі підвищуватиме ціну війни Росії. Ми готуємо новий пакет санкцій. Крім того, ми на довгостроковій основі заморозили російські активи в ЄС - наголосила фон дер Ляєн в заяві.

Другим ключовим елементом є надійні гарантії безпеки для України. У Єврокомісії позитивно оцінили готовність США надавати військову підтримку Україні та підтвердили, що Європа також готова сприяти зміцненню Збройних сил, захисту території та стримуванню майбутніх атак. Важливим елементом довгострокової безпеки є інтеграція України до ЄС.

Окремо підкреслено принцип суверенітету України: рішення щодо територій ухвалює лише Україна.

Рішення щодо територій має ухвалювати лише Україна - і тільки Україна…Коротко кажучи: нічого про Україну без України. Нічого про ЄС без ЄС. Нічого про НАТО без НАТО - йдеться у документі.

Третім аспектом визначено економічне відновлення країни. ЄС підтвердив намір залишатися надійним партнером України та готовий покрити дві третини її фінансових потреб на наступні два роки, що становить близько 90 млрд євро.

"Тож обговорення цього тижня в Європейській раді будуть вирішальними", - зазначила Ляєн.

Нагадаємо

У понеділок, 15 грудня у Берліні зустрілись європейські лідери з українською та американською делегаціями. Сторони обговорювали мирний план щодо України.

Під час Берлінських переговорів лідери країн ЄС привітали прогрес у мирних зусиллях Трампа, погодившись співпрацювати для досягнення миру та збереження суверенітету України. Вони підтримали створення багатонаціональних сил в Україні та її вступ до ЄС.

Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня