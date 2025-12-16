ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, подтверждает длительное замораживание российских активов в ЕС и готов обеспечить две трети финансовых потребностей Украины на ближайшие два года. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на Еврокомиссию.

Подробности

По словам представителей Еврокомиссии, встреча в Берлине показала реальный прогресс, достигнутый благодаря координации действий Украины, Европы и США.

Стороны отметили дальнейшее тесное сотрудничество с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом для достижения справедливого и прочного мира, который сохранит суверенитет Украины и усилит ее безопасность.

Первым шагом к миру ЕС называет устойчивое прекращение огня, что требует постоянного давления на Россию для проведения эффективных переговоров. Европа будет продолжать повышать "стоимость войны" для РФ.

С этой целью Европа и в дальнейшем будет повышать цену войны России. Мы готовим новый пакет санкций. Кроме того, мы на долгосрочной основе заморозили российские активы в ЕС - подчеркнула фон дер Ляйен в заявлении.

Вторым ключевым элементом являются надежные гарантии безопасности для Украины. В Еврокомиссии положительно оценили готовность США оказывать военную поддержку Украине и подтвердили, что Европа также готова способствовать укреплению Вооруженных сил, защите территории и сдерживанию будущих атак. Важным элементом долгосрочной безопасности является интеграция Украины в ЕС.

Отдельно подчеркнут принцип суверенитета Украины: решения по территориям принимает только Украина.

Решения по территориям должна принимать только Украина - и только Украина…Коротко говоря: ничего об Украине без Украины. Ничего о ЕС без ЕС. Ничего о НАТО без НАТО - говорится в документе.

Третьим аспектом определено экономическое восстановление страны. ЕС подтвердил намерение оставаться надежным партнером Украины и готов покрыть две трети ее финансовых потребностей на следующие два года, что составляет около 90 млрд евро.

"Поэтому обсуждения на этой неделе в Европейском совете будут решающими", - отметила Ляйен.

Напомним

В понедельник, 15 декабря в Берлине встретились европейские лидеры с украинской и американской делегациями. Стороны обсуждали мирный план по Украине.

Во время Берлинских переговоров лидеры стран ЕС приветствовали прогресс в мирных усилиях Трампа, согласившись сотрудничать для достижения мира и сохранения суверенитета Украины. Они поддержали создание многонациональных сил в Украине и ее вступление в ЕС.

Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе