ВСУ опровергают захват Доброполья возле Гуляйполя: российская ДРГ уничтожена

Информация о захвате населенного пункта Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области не соответствует действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Как сообщили военные, российская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраины села, воспользовавшись погодными условиями. На данный момент ДРГ уничтожена, а населенный пункт находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Внимание, видео 18+!!!

Также на подходе к населенному пункту было уничтожено 3 военнослужащих противника, а еще два были уничтожены чуть позже. Вероятно, речь идет о тех оккупантах, которые имели задачу продемонстрировать российские флаги в якобы захваченном ими селе.

Дополнительно

Командование 3-го Армейского корпуса опровергло ложь начальника российского генштаба валерия герасимова о якобы "прорыве" в Лимане Донецкой области.

Также в 11-м Армейском корпусе опровергли заявления россиян о якобы "захвате Клинового". Там отметили, что подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала войны против Украины.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опроверг лживые заявления россиян о якобы "полном контроле" над обоими берегами реки Оскол в Купянске Харьковской области.

Еще в ЦПД заявили, что российские попытки оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились.

Напомним

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что Силы обороны продолжают контролировать часть города Покровск Донецкой области.

Также бойцы 17-го армейского корпуса ВСУ опровергли информацию об оккупации населенных пунктов Затишное и Солодкое Запорожской области.