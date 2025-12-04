Бої за Затишне та Солодке на Запоріжжі: ЗСУ спростували брехню росіян про захоплення населених пунктів

Військові з 17-го армійського корпусу ЗСУ заперечили інформацію про окупацію населених пунктів Затишне та Солодке Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр 17-го корпусу.

Деталі

Бійці зазначили, що ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається напруженою. І хоча росіяни продовжують штурмові дії та поширюють фейки про "повний контроль" над Затишним і Солодким, запеклі бої за дані населені пункти продовжуються.

Оборону тримають підрозділи 17-го армійського корпусу разом зі штурмовими частинами. З нашими бійцями підтримується зв'язок, працює логістика та евакуація поранених - йдеться в повідомленні.

Командування корпусу закликало довіряти лише перевіреним джерелам та не піддаватися інформаційним атакам ворога.

Додатково

Командування 3-го Армійського корпусу спростувало брехню начальника російського генштабу валерія герасимова про нібито "прорив" у Лимані Донецької області.

Також у 11-му Армійському корпусі спростували заяви росіян про нібито "захоплення Клинового". Там зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку війни проти України.

Крім того, Центр протидії дезінформації РНБО України спростував брехливі заяви росіян про нібито "повний контроль" над обома берегами річки Оскіл у Куп’янську Харківської області.

Ще у ЦПД заявили, що російські спроби окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися.

Нагадаємо

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони продовжують контролювати частину міста Покровськ Донецької області.