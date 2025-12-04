$42.200.13
3 грудня, 23:09 • 17587 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 31824 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 31630 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 42707 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 50765 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 26718 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29690 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26201 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 26006 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 31240 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Бої за Затишне та Солодке на Запоріжжі: ЗСУ спростували брехню росіян про захоплення населених пунктів

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Бійці 17-го армійського корпусу ЗСУ тримають оборону і не дають росіянам захопити Затишне і Солодке.

Бої за Затишне та Солодке на Запоріжжі: ЗСУ спростували брехню росіян про захоплення населених пунктів

Військові з 17-го армійського корпусу ЗСУ заперечили інформацію про окупацію населених пунктів Затишне та Солодке Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр 17-го корпусу.

Деталі

Бійці зазначили, що ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається напруженою. І хоча росіяни продовжують штурмові дії та поширюють фейки про "повний контроль" над Затишним і Солодким, запеклі бої за дані населені пункти продовжуються.

Оборону тримають підрозділи 17-го армійського корпусу разом зі штурмовими частинами. З нашими бійцями підтримується зв'язок, працює логістика та евакуація поранених

 - йдеться в повідомленні.

Командування корпусу закликало довіряти лише перевіреним джерелам та не піддаватися інформаційним атакам ворога.

Додатково

Командування 3-го Армійського корпусу спростувало брехню начальника російського генштабу валерія герасимова про нібито "прорив" у Лимані Донецької області.

Також у 11-му Армійському корпусі спростували заяви росіян про нібито "захоплення Клинового". Там зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку війни проти України.

Крім того, Центр протидії дезінформації РНБО України спростував брехливі заяви росіян про нібито "повний контроль" над обома берегами річки Оскіл у Куп’янську Харківської області.

Ще у ЦПД заявили, що російські спроби окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися.

Нагадаємо

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони продовжують контролювати частину міста Покровськ Донецької області.

Євген Устименко

Війна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Харківська область
Запорізька область
Рада національної безпеки і оборони України