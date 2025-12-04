Бои за Затишное и Сладкое в Запорожской области: ВСУ опровергли ложь россиян о захвате населенных пунктов

Военные из 17-го армейского корпуса ВСУ опровергли информацию об оккупации населенных пунктов Затишное и Солодкое Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр 17-го корпуса.

Детали

Бойцы отметили, что ситуация на Гуляйпольском направлении остается напряженной. И хотя россияне продолжают штурмовые действия и распространяют фейки о "полном контроле" над Затишным и Солодким, ожесточенные бои за данные населенные пункты продолжаются.

Оборону держат подразделения 17-го армейского корпуса вместе со штурмовыми частями. С нашими бойцами поддерживается связь, работает логистика и эвакуация раненых - говорится в сообщении.

Командование корпуса призвало доверять только проверенным источникам и не поддаваться информационным атакам врага.

Дополнительно

Командование 3-го Армейского корпуса опровергло ложь начальника российского генштаба валерия герасимова о якобы "прорыве" в Лимане Донецкой области.

Также в 11-м Армейском корпусе опровергли заявления россиян о якобы "захвате Клинового". Там отметили, что подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала войны против Украины.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опроверг лживые заявления россиян о якобы "полном контроле" над обоими берегами реки Оскол в Купянске Харьковской области.

Еще в ЦПД заявили, что российские попытки оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились.

Напомним

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что Силы обороны продолжают контролировать часть города Покровск Донецкой области.