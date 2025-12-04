Бои за Затишное и Сладкое в Запорожской области: ВСУ опровергли ложь россиян о захвате населенных пунктов

$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 декабря, 23:09 • 17552 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 31749 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 31591 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 42668 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 50698 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 26704 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29681 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26195 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 26002 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 31239 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Эксклюзивы
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки4 декабря, 00:57 • 16493 просмотра
В Великобритании запретили рекламу Nike, Superdry и Lacoste: в чем причина4 декабря, 02:08 • 5274 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой4 декабря, 03:50 • 15292 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни05:23 • 14788 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 14461 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 14496 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 50702 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 44769 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 60262 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 62235 просмотра
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Франция
Польша
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 2820 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 19307 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 64325 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 67483 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 121463 просмотра
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Фильм
Financial Times

Бои за Затишное и Сладкое в Запорожской области: ВСУ опровергли ложь россиян о захвате населенных пунктов

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Бойцы 17-го армейского корпуса ВСУ держат оборону и не дают россиянам захватить Затишное и Сладкое.

Бои за Затишное и Сладкое в Запорожской области: ВСУ опровергли ложь россиян о захвате населенных пунктов

Военные из 17-го армейского корпуса ВСУ опровергли информацию об оккупации населенных пунктов Затишное и Солодкое Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр 17-го корпуса.

Детали

Бойцы отметили, что ситуация на Гуляйпольском направлении остается напряженной. И хотя россияне продолжают штурмовые действия и распространяют фейки о "полном контроле" над Затишным и Солодким, ожесточенные бои за данные населенные пункты продолжаются.

Оборону держат подразделения 17-го армейского корпуса вместе со штурмовыми частями. С нашими бойцами поддерживается связь, работает логистика и эвакуация раненых

 - говорится в сообщении.

Командование корпуса призвало доверять только проверенным источникам и не поддаваться информационным атакам врага.

Дополнительно

Командование 3-го Армейского корпуса опровергло ложь начальника российского генштаба валерия герасимова о якобы "прорыве" в Лимане Донецкой области.

Также в 11-м Армейском корпусе опровергли заявления россиян о якобы "захвате Клинового". Там отметили, что подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала войны против Украины.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опроверг лживые заявления россиян о якобы "полном контроле" над обоими берегами реки Оскол в Купянске Харьковской области.

Еще в ЦПД заявили, что российские попытки оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились.

Напомним

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что Силы обороны продолжают контролировать часть города Покровск Донецкой области.

Евгений Устименко

Война в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Харьковская область
Запорожская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины