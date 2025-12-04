Східна та західна околиці, а також південна частина Вовчанська повністю перебувають під контролем Сил оборони - 16 армійський корпус
Київ • УНН
Сили оборони України повністю контролюють Лиман, Вільчу, Синельникове та східну, західну й південну частини Вовчанська на Харківщині. Ворог щоденно зазнає втрат у 10-15 вбитими та стільки ж пораненими.
Населені пункти Лиман, Вільча, Синельникове, а також східна околиця, західна і південна частина Вовчанська на Харківщині повністю перебувають під контролем Сил оборони. Про це повідомив заступник командира 16-го армійського корпусу полковник Іван Колонтай, передає УНН.
Деталі
Станом на сьогодні населені пункти Лиман, Вільча, Синельникове повністю утримуються під нашим контролем нашими підрозділами. Східна околиця, західна і південна частина Вовчанська повністю під нашим контролем. Всі намагання противника вивісити свій прапор в населеному пункті Вовчанськ закінчуються однаково: вони "двухсотяться"
За його словами, кожного дня противник зазнає втрати в 10-15 чоловік вбитими і орієнтовно стільки ж пораненими.
Нагадаємо
Інформація про захоплення населеного пункту Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області не відповідає дійсності.