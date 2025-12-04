$42.200.13
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 9588 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 6338 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 9272 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 11059 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 22580 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 38485 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 34954 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45039 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 57143 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Східна та західна околиці, а також південна частина Вовчанська повністю перебувають під контролем Сил оборони - 16 армійський корпус

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Сили оборони України повністю контролюють Лиман, Вільчу, Синельникове та східну, західну й південну частини Вовчанська на Харківщині. Ворог щоденно зазнає втрат у 10-15 вбитими та стільки ж пораненими.

Східна та західна околиці, а також південна частина Вовчанська повністю перебувають під контролем Сил оборони - 16 армійський корпус

Населені пункти Лиман, Вільча, Синельникове, а також східна околиця, західна і південна частина Вовчанська на Харківщині повністю перебувають під контролем Сил оборони. Про це повідомив заступник командира 16-го армійського корпусу полковник Іван Колонтай, передає УНН.

Деталі

Станом на сьогодні населені пункти Лиман, Вільча, Синельникове повністю утримуються під нашим контролем нашими підрозділами. Східна околиця, західна і південна частина Вовчанська повністю під нашим контролем. Всі намагання противника вивісити свій прапор в населеному пункті Вовчанськ закінчуються однаково: вони "двухсотяться"

 - сказав Колонтай.

За його словами, кожного дня противник зазнає втрати в 10-15 чоловік вбитими і орієнтовно стільки ж пораненими.

Нагадаємо

Інформація про захоплення населеного пункту Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області не відповідає дійсності.

Павло Башинський

Війна в Україні
Село
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Харківська область
Запорізька область
Синельникове
Гуляйполе