Східна та західна околиці, а також південна частина Вовчанська повністю перебувають під контролем Сил оборони - 16 армійський корпус

Населені пункти Лиман, Вільча, Синельникове, а також східна околиця, західна і південна частина Вовчанська на Харківщині повністю перебувають під контролем Сил оборони. Про це повідомив заступник командира 16-го армійського корпусу полковник Іван Колонтай, передає УНН.

Деталі

Станом на сьогодні населені пункти Лиман, Вільча, Синельникове повністю утримуються під нашим контролем нашими підрозділами. Східна околиця, західна і південна частина Вовчанська повністю під нашим контролем. Всі намагання противника вивісити свій прапор в населеному пункті Вовчанськ закінчуються однаково: вони "двухсотяться" - сказав Колонтай.

За його словами, кожного дня противник зазнає втрати в 10-15 чоловік вбитими і орієнтовно стільки ж пораненими.

Нагадаємо

Інформація про захоплення населеного пункту Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області не відповідає дійсності.