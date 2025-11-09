Укрзалізниця отменяет ряд рейсовых поездов на 9 ноября

ukenru
8 ноября, 17:24 • 12497 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца Кузнецова
8 ноября, 16:00 • 23816 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 30241 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 36236 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 57238 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 98924 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 97262 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 136486 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 99275 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 79609 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 98926 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 136488 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 99275 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 79609 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом
Укрзалізниця отменяет ряд рейсовых поездов на 9 ноября

Киев • УНН

 • 30 просмотра

9 ноября движение пригородных поездов между Полтавской и Харьковской областями состоится, но некоторые дублирующие рейсы временно не будут курсировать. Сообщение между регионами сохранится полностью, хотя количество рейсов будет несколько сокращено.

Укрзалізниця отменяет ряд рейсовых поездов на 9 ноября

В воскресенье, 9 ноября, движение пригородных поездов между Полтавской и Харьковской областями 9 ноября состоится, но некоторые дублирующие рейсы временно не будут курсировать. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сообщение между регионами сохранится полностью, хотя количество рейсов будет несколько сокращено.

По установленному расписанию 9 ноября будут следовать следующие поезда:

  • №6657/6579 Орлик - Берестин - Полтава-Южная;
    • №6574/6656 Полтава-Южная - Берестин - Орлик;
      • №6578/6660 Полтава-Южная - Берестин - Орлик;
        • №6651/6573 Орлик - Берестин - Полтава-Южная;
          • №6653/6575 Орлик - Берестин - Полтава-Южная;
            • №6580/6652 Полтава-Южная - Берестин - Орлик;
              • №6805/7006 Полтава-Южная - Кременчуг - Полтава-Южная;
                • №6291/6354 Огульцы - Полтава-Южная - Огульцы;
                  • №6506/6505 Полтава-Южная - Огульцы - Полтава-Южная.

                    Поезд №6353 Огульцы - Полтава-Южная будет следовать по диспетчерскому графику, с ориентировочным отправлением с начальной станции в 11:20.

                    Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается05.11.25, 11:32 • 40820 просмотров

                    Временные ограничения движения

                    9 ноября не будут курсировать следующие рейсы:

                    • №6659/6571 Орлик - Берестин - Полтава-Южная;
                      • №6572/6654 Полтава-Южная - Берестин - Орлик;
                        • №6576/6658 Полтава-Южная - Берестин - Орлик;
                          • №6655/6677 Орлик - Берестин - Полтава-Южная;
                            • №6537 Полтава-Южная - Кобеляки;
                              • №6356 Полтава-Южная - Огульцы;
                                • №6293 Огульцы - Скороходово;
                                  • №6294 Скороходово - Огульцы;
                                    • №6295 Огульцы - Полтава-Южная.

                                      Также временно не будут курсировать поезда:

                                      • №6272 Синельниково-1 - Павлоград;
                                        • №6277 Павлоград-1 - Синельниково-1.

                                          10 ноября отменяется рейс №6538 Кобеляки - Полтава-Южная.

                                          Железная дорога уточняет, что сообщение между регионами сохранится полностью, хотя количество рейсов будет несколько сокращено.

                                          Напомним

                                          Укрзализныця присоединяется к зимней поддержке, анонсированной Президентом, с программой "УЗ-3000", которая позволит бесплатно проехать 3000 км. Программа имеет целью сделать путешествия более доступными и разгрузить железную дорогу в пиковые периоды.

                                          Новая мобильность в путешествиях: Европу к 2040 году соединят новейшие высокоскоростные железные дороги05.11.25, 19:23 • 3919 просмотров

                                          Вита Зеленецкая

                                          Общество
                                          Харьковская область
                                          Полтавская область
                                          Синельниково
                                          Павлоград
                                          Кременчуг
                                          Полтава