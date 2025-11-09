Укрзалізниця отменяет ряд рейсовых поездов на 9 ноября
9 ноября движение пригородных поездов между Полтавской и Харьковской областями состоится, но некоторые дублирующие рейсы временно не будут курсировать. Сообщение между регионами сохранится полностью, хотя количество рейсов будет несколько сокращено.
В воскресенье, 9 ноября, движение пригородных поездов между Полтавской и Харьковской областями 9 ноября состоится, но некоторые дублирующие рейсы временно не будут курсировать. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.
Детали
По установленному расписанию 9 ноября будут следовать следующие поезда:
- №6657/6579 Орлик - Берестин - Полтава-Южная;
- №6574/6656 Полтава-Южная - Берестин - Орлик;
- №6578/6660 Полтава-Южная - Берестин - Орлик;
- №6651/6573 Орлик - Берестин - Полтава-Южная;
- №6653/6575 Орлик - Берестин - Полтава-Южная;
- №6580/6652 Полтава-Южная - Берестин - Орлик;
- №6805/7006 Полтава-Южная - Кременчуг - Полтава-Южная;
- №6291/6354 Огульцы - Полтава-Южная - Огульцы;
- №6506/6505 Полтава-Южная - Огульцы - Полтава-Южная.
Поезд №6353 Огульцы - Полтава-Южная будет следовать по диспетчерскому графику, с ориентировочным отправлением с начальной станции в 11:20.
Временные ограничения движения
9 ноября не будут курсировать следующие рейсы:
- №6659/6571 Орлик - Берестин - Полтава-Южная;
- №6572/6654 Полтава-Южная - Берестин - Орлик;
- №6576/6658 Полтава-Южная - Берестин - Орлик;
- №6655/6677 Орлик - Берестин - Полтава-Южная;
- №6537 Полтава-Южная - Кобеляки;
- №6356 Полтава-Южная - Огульцы;
- №6293 Огульцы - Скороходово;
- №6294 Скороходово - Огульцы;
- №6295 Огульцы - Полтава-Южная.
Также временно не будут курсировать поезда:
- №6272 Синельниково-1 - Павлоград;
- №6277 Павлоград-1 - Синельниково-1.
10 ноября отменяется рейс №6538 Кобеляки - Полтава-Южная.
Напомним
Укрзализныця присоединяется к зимней поддержке, анонсированной Президентом, с программой "УЗ-3000", которая позволит бесплатно проехать 3000 км. Программа имеет целью сделать путешествия более доступными и разгрузить железную дорогу в пиковые периоды.
