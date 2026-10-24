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The New York Times

Враг ударил по Синельниково — трое погибших и восемь раненых, в том числе ребёнок

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Российские войска атаковали Синельниково дроном 24 октября. Погибли три человека, среди восьми раненых — 11-летняя девочка.

Враг ударил по Синельниково — трое погибших и восемь раненых, в том числе ребёнок

Сегодня, 24 октября, российские войска нанесли удар беспилотником по Синельниково в Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие. Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

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Как отмечается, в результате атаки три человека погибли, не менее восьми получили ранения.

Среди раненых — 11-летняя девочка. Все пострадавшие находятся в больнице. 50-летняя женщина и 70-летний мужчина — в тяжелом состоянии.

российский дрон атаковал Никопольский район: четверо раненых, среди них подросток в тяжёлом состоянии24.10.26, 16:38 • 2482 просмотра

Ольга Розгон

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