Враг ударил по Синельниково — трое погибших и восемь раненых, в том числе ребёнок
Киев • УНН
Российские войска атаковали Синельниково дроном 24 октября. Погибли три человека, среди восьми раненых — 11-летняя девочка.
Сегодня, 24 октября, российские войска нанесли удар беспилотником по Синельниково в Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие. Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
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Как отмечается, в результате атаки три человека погибли, не менее восьми получили ранения.
Среди раненых — 11-летняя девочка. Все пострадавшие находятся в больнице. 50-летняя женщина и 70-летний мужчина — в тяжелом состоянии.
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