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The New York Times

Ворог ударив по Синельниковому - троє загиблих і вісім поранених, зокрема дитина

Київ • УНН

 • 898 перегляди

Російські війська атакували Синельникове дроном 24 жовтня. Загинули троє людей, серед восьми поранених — 11-річна дівчинка.

Ворог ударив по Синельниковому - троє загиблих і вісім поранених, зокрема дитина

Сьогодні, 24 жовтня, російські війська завдали удару безпілотником по Синельниковому в Дніпропетровській області, унаслідок чого є загиблі. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, унаслідок атаки троє людей загинули, щонайменше восьмеро дістали поранення.

Серед поранених - 11-річна дівчинка. Усі постраждалі у лікарні. 50-річна жінка та 70-річний чоловік - у тяжкому стані.

російський дрон атакував Нікопольщину: четверо поранених, серед них підліток у тяжкому стані24.10.26, 16:38 • 2564 перегляди

Ольга Розгон

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