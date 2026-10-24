Ворог ударив по Синельниковому - троє загиблих і вісім поранених, зокрема дитина

Сьогодні, 24 жовтня, російські війська завдали удару безпілотником по Синельниковому в Дніпропетровській області, унаслідок чого є загиблі. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

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Як зазначається, унаслідок атаки троє людей загинули, щонайменше восьмеро дістали поранення.

Серед поранених - 11-річна дівчинка. Усі постраждалі у лікарні. 50-річна жінка та 70-річний чоловік - у тяжкому стані.

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