Украинские войска держат оборону под массированными авиаударами и сотнями штурмов: тяжелее всего возле Покровска и Константиновки
Киев • УНН
На 1370-е сутки войны украинские войска продолжают удерживать оборону, несмотря на 191 боевое столкновение, 52 авиаудара, 129 управляемых авиабомб, 5628 обстрелов и 5628 дронов-камикадзе. Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях.
На 1370-е сутки войны украинские войска продолжают удерживать оборону, несмотря на массированные авиаудары и сотни штурмов. Генштаб обнародовал оперативную сводку по состоянию на 08:00 24 ноября, пишет УНН.
Подробности
За прошедшие сутки произошло 191 боевое столкновение. Россия нанесла 52 авиаудара, сбросила 129 управляемых авиабомб, совершила 5628 обстрелов (14 – РСЗО) и применила 5628 дронов-камикадзе. Удары пришлись по Славянску, Константиновке, Гуляйполю, Воздвиженке и Приднепровскому.
Ситуация по направлениям
- Северо-Слобожанский и Курский: 9 атак врага, 5 авиаударов (9 КАБов), 138 обстрелов.
- Южно-Слобожанский: 5 попыток прорыва возле Волчанска и Синельниково.
- Купянский: 3 атаки в районах Степной Новоселовки и Петропавловки.
- Лиманский: 9 атак возле Новоегоровки, Среднего, Заречного и в направлении Нового Мира.
- Славянский: 10 штурмов вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Сакко и Ванцетти.
- Краматорский: 2 вражеских наступления возле Часового Яра и Майского.
- Константиновский: 29 атак в районах Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Александро-Шультино, а также в направлении Константиновки, Предтечино и Софиевки.
- Покровский: 62 штурма вблизи Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Новоекономического, Никаноровки, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного, Филии и на подступах к Новопавловке.
- Александровский: 19 атак возле Зеленого Гая, Вороного, Сосновки, Алексеевки, Вербового, Привольного и Красногорского.
- Гуляйпольский: 17 атак вблизи Зеленого Гая, Затишья, Высокого и в направлении Прилук.
- Ореховский: 6 атак в районах Степного, Степногорска и Приморского.
- Приднепровский: 2 атаки в направлении Антоновского моста.
Украинские войска продолжают сдерживать наступление и наносить противнику ощутимые потери.
