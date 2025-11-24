$42.270.11
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
07:12 • 1658 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 5108 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 9900 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 16862 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 25437 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 29488 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 34123 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26513 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22598 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 19909 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
публикации
Украинские войска держат оборону под массированными авиаударами и сотнями штурмов: тяжелее всего возле Покровска и Константиновки

Киев • УНН

 • 952 просмотра

На 1370-е сутки войны украинские войска продолжают удерживать оборону, несмотря на 191 боевое столкновение, 52 авиаудара, 129 управляемых авиабомб, 5628 обстрелов и 5628 дронов-камикадзе. Наибольшая активность врага наблюдалась на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях.

Украинские войска держат оборону под массированными авиаударами и сотнями штурмов: тяжелее всего возле Покровска и Константиновки

На 1370-е сутки войны украинские войска продолжают удерживать оборону, несмотря на массированные авиаудары и сотни штурмов. Генштаб обнародовал оперативную сводку по состоянию на 08:00 24 ноября, пишет УНН.

Подробности

За прошедшие сутки произошло 191 боевое столкновение. Россия нанесла 52 авиаудара, сбросила 129 управляемых авиабомб, совершила 5628 обстрелов (14 – РСЗО) и применила 5628 дронов-камикадзе. Удары пришлись по Славянску, Константиновке, Гуляйполю, Воздвиженке и Приднепровскому.

Ситуация по направлениям

  • Северо-Слобожанский и Курский: 9 атак врага, 5 авиаударов (9 КАБов), 138 обстрелов.
    • Южно-Слобожанский: 5 попыток прорыва возле Волчанска и Синельниково.
      • Купянский: 3 атаки в районах Степной Новоселовки и Петропавловки.
        • Лиманский: 9 атак возле Новоегоровки, Среднего, Заречного и в направлении Нового Мира.
          • Славянский: 10 штурмов вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Сакко и Ванцетти.
            • Краматорский: 2 вражеских наступления возле Часового Яра и Майского.
              • Константиновский: 29 атак в районах Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Александро-Шультино, а также в направлении Константиновки, Предтечино и Софиевки.
                • Покровский: 62 штурма вблизи Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Новоекономического, Никаноровки, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного, Филии и на подступах к Новопавловке.
                  • Александровский: 19 атак возле Зеленого Гая, Вороного, Сосновки, Алексеевки, Вербового, Привольного и Красногорского.
                    • Гуляйпольский: 17 атак вблизи Зеленого Гая, Затишья, Высокого и в направлении Прилук.
                      • Ореховский: 6 атак в районах Степного, Степногорска и Приморского.
                        • Приднепровский: 2 атаки в направлении Антоновского моста.

                          Украинские войска продолжают сдерживать наступление и наносить противнику ощутимые потери.

                          Россия за сутки потеряла более тысячи военных и сотни единиц техники - Генштаб ВСУ24.11.25, 07:38 • 1598 просмотров

                          Степан Гафтко

                          Война в Украине
                          Техника
                          Война в Украине
                          Столкновения
                          Волчанск
                          Покровск
                          Славянск
                          Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                          Синельниково
                          Гуляйполе
                          Часов Яр
                          Украина
                          Константиновка