Українські війська тримають оборону під масованими авіаударами та сотнями штурмів: найважче біля Покровська та Костянтинівки

06:19 • 1258 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 4010 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 14165 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 22706 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 27865 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 33184 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 26004 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22467 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 19821 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 15755 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
Рубіо заявив, що нічого не чув про альтернативний план від Європи щодо завершення війни
23 листопада, 21:03 • 12441 перегляди
У Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих: ДНСН показали кадри наслідків удару російських БпЛА
23 листопада, 23:56 • 9518 перегляди
"Птахи Мадяра" атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Криму: командувач СБС показав відео
01:04 • 6044 перегляди
Еверест уже не найвищий: вчені знайшли гігантські структури під Землею, що переважають його у 100 разів
02:09 • 10428 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G8
05:08 • 11268 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
23 листопада, 09:30 • 43019 перегляди
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 43019 перегляди
П'ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихідних
21 листопада, 18:00 • 119200 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів
21 листопада, 17:13 • 83911 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 16:05 • 88665 перегляди
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 88665 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки Odrex
21 листопада, 11:38 • 95096 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом
22 листопада, 19:12 • 32152 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходу
22 листопада, 08:13 • 42844 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниці
22 листопада, 07:49 • 44878 перегляди
П'ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихідних
21 листопада, 18:00 • 119219 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцією
21 листопада, 09:58 • 63440 перегляди
Українські війська тримають оборону під масованими авіаударами та сотнями штурмів: найважче біля Покровська та Костянтинівки

Київ • УНН

 • 68 перегляди

На 1370-ту добу війни українські війська продовжують утримувати оборону попри 191 бойове зіткнення, 52 авіаудари, 129 керованих авіабомб, 5628 обстрілів та 5628 дронів-камікадзе. Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.

Українські війська тримають оборону під масованими авіаударами та сотнями штурмів: найважче біля Покровська та Костянтинівки

На 1370-ту добу війни українські війська продовжують утримувати оборону попри масовані авіаудари та сотні штурмів. Генштаб оприлюднив оперативне зведення станом на 08:00 24 листопада, пише УНН.

Деталі

Протягом минулої доби сталося 191 бойове зіткнення. росія завдала 52 авіаудари, скинула 129 керованих авіабомб, здійснила 5628 обстрілів (14 – РСЗВ) та застосувала 5628 дронів-камікадзе. Удари прийшлися по Слов’янську, Костянтинівці, Гуляйполю, Воздвижівці та Придніпровському.

Ситуація за напрямками

  • Північно-Слобожанський і Курський: 9 атак ворога, 5 авіаударів (9 КАБів), 138 обстрілів.
    • Південно-Слобожанський: 5 спроб прориву біля Вовчанська та Синельникового.
      • Куп’янський: 3 атаки в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.
        • Лиманський: 9 атак біля Новоєгорівки, Середнього, Зарічного та у напрямку Нового Миру.
          • Слов’янський: 10 штурмів поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті.
            • Краматорський: 2 ворожі наступи біля Часового Яру та Майського.
              • Костянтинівський: 29 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного, а також у напрямку Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки.
                • Покровський: 62 штурми поблизу Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Новоекономічного, Никанорівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Філії й на підступах до Новопавлівки.
                  • Олександрівський: 19 атак біля Зеленого Гаю, Вороного, Соснівки, Олексіївки, Вербового, Привільного та Красногірського.
                    • Гуляйпільський: 17 атак поблизу Зеленого Гаю, Затишшя, Високого та у напрямку Прилук.
                      • Оріхівський: 6 атак у районах Степового, Степногірська й Приморського.
                        • Придніпровський: 2 атаки в напрямку Антонівського мосту.

                          Українські війська продовжують стримувати наступ і завдавати противнику відчутних втрат.

                          росія за добу втратила понад тисячу військових та сотні одиниць техніки - Генштаб ЗСУ
24.11.25, 07:38 • 1224 перегляди

Степан Гафтко

                          Степан Гафтко

