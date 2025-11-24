Українські війська тримають оборону під масованими авіаударами та сотнями штурмів: найважче біля Покровська та Костянтинівки
Київ • УНН
На 1370-ту добу війни українські війська продовжують утримувати оборону попри 191 бойове зіткнення, 52 авіаудари, 129 керованих авіабомб, 5628 обстрілів та 5628 дронів-камікадзе. Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.
Деталі
Протягом минулої доби сталося 191 бойове зіткнення. росія завдала 52 авіаудари, скинула 129 керованих авіабомб, здійснила 5628 обстрілів (14 – РСЗВ) та застосувала 5628 дронів-камікадзе. Удари прийшлися по Слов’янську, Костянтинівці, Гуляйполю, Воздвижівці та Придніпровському.
Ситуація за напрямками
- Північно-Слобожанський і Курський: 9 атак ворога, 5 авіаударів (9 КАБів), 138 обстрілів.
- Південно-Слобожанський: 5 спроб прориву біля Вовчанська та Синельникового.
- Куп’янський: 3 атаки в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.
- Лиманський: 9 атак біля Новоєгорівки, Середнього, Зарічного та у напрямку Нового Миру.
- Слов’янський: 10 штурмів поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті.
- Краматорський: 2 ворожі наступи біля Часового Яру та Майського.
- Костянтинівський: 29 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного, а також у напрямку Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки.
- Покровський: 62 штурми поблизу Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Новоекономічного, Никанорівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Філії й на підступах до Новопавлівки.
- Олександрівський: 19 атак біля Зеленого Гаю, Вороного, Соснівки, Олексіївки, Вербового, Привільного та Красногірського.
- Гуляйпільський: 17 атак поблизу Зеленого Гаю, Затишшя, Високого та у напрямку Прилук.
- Оріхівський: 6 атак у районах Степового, Степногірська й Приморського.
- Придніпровський: 2 атаки в напрямку Антонівського мосту.
Українські війська продовжують стримувати наступ і завдавати противнику відчутних втрат.
