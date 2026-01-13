Днепропетровщина пострадала от атаки рф 13 января: есть раненые и повреждения инфраструктуры
Киев • УНН
В результате массированного удара по Днепропетровщине пострадали женщина и мужчина, они госпитализированы. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома в Криворожском и Синельниковском районах.
российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине в ночь на 13 января: от атаки пострадала и Днепропетровщина. В Криворожском и Синельниковском районах пострадали женщина и мужчина - оба госпитализированы в больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
В Зеленодольской общине Криворожского района повреждены объекты инфраструктуры и два частных дома.
В то же время в Васильковской общине Синельниковского района возник пожар в частном доме, еще один получил повреждения. Также в Солонянской общине Днепровского района поврежден частный дом.
Все пожары ликвидированы. К ликвидации последствий привлекались 45 спасателей и 13 единиц техники
Напомним
В ночь на 13 января российские оккупанты снова атаковали ТЭС ДТЭК в Украине. Это привело к повреждению оборудования.
В то же время россияне 13 января нанесли удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Есть погибшие и раненые.
Также оккупанты атаковали Одессу, в результате чего пострадали 5 человек. Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.