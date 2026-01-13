Днепропетровщина пострадала от атаки рф 13 января: есть раненые и повреждения инфраструктуры

$43.260.18
12 января, 19:13 • 18441 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 33056 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 24455 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 25619 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 40117 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 20777 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 21931 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 46599 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 40387 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 30833 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Эксклюзивы
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 40117 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 40271 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 46599 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 42667 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 47150 просмотра
Днепропетровщина пострадала от атаки рф 13 января: есть раненые и повреждения инфраструктуры

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В результате массированного удара по Днепропетровщине пострадали женщина и мужчина, они госпитализированы. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома в Криворожском и Синельниковском районах.

Днепропетровщина пострадала от атаки рф 13 января: есть раненые и повреждения инфраструктуры
Фото: ГСЧС Украины

российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине в ночь на 13 января: от атаки пострадала и Днепропетровщина. В Криворожском и Синельниковском районах пострадали женщина и мужчина - оба госпитализированы в больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

В Зеленодольской общине Криворожского района повреждены объекты инфраструктуры и два частных дома.

В то же время в Васильковской общине Синельниковского района возник пожар в частном доме, еще один получил повреждения. Также в Солонянской общине Днепровского района поврежден частный дом.

Все пожары ликвидированы. К ликвидации последствий привлекались 45 спасателей и 13 единиц техники

 - заявили в ГСЧС.

Напомним

В ночь на 13 января российские оккупанты снова атаковали ТЭС ДТЭК в Украине. Это привело к повреждению оборудования.

В то же время россияне 13 января нанесли удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Есть погибшие и раненые.

Также оккупанты атаковали Одессу, в результате чего пострадали 5 человек. Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.

Евгений Устименко

