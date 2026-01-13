$43.260.18
12 січня, 19:13 • 18406 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 33002 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 24422 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 25587 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 40054 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 20766 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 21924 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 46565 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 40376 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30828 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Дніпропетровщина постраждала від атаки рф 13 січня: є поранені та пошкодження інфраструктури

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Внаслідок масованого удару по Дніпропетровщині постраждали жінка та чоловік, їх госпіталізовано. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та приватні будинки в Криворізькому та Синельниківському районах.

Дніпропетровщина постраждала від атаки рф 13 січня: є поранені та пошкодження інфраструктури
Фото: ДСНС України

російські окупанти завдали масованого удару по Україні у ніч на 13 січня: від атаки постраждала і Дніпропетровщина. У Криворізькому та Синельниківському районах постраждали жінка й чоловік - обох госпіталізовано до лікарень. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджено об’єкти інфраструктури, та два приватні будинки.

Водночас у Васильківській громаді Синельниківського району виникла пожежа в приватному будинку, ще один зазнав пошкоджень. Також у Солонянській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок.

Усі пожежі ліквідовані. До ліквідації наслідків залучалися 45 рятувальників та 13 одиниць техніки

 - заявили в ДСНС.

Нагадаємо

У ніч на 13 січня російські окупанти знову атакували ТЕС ДТЕК в Україні. Це призвело до пошкодження обладнання.

Водночас росіяни 13 січня завдали удару по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Є загиблі і поранені.

Також окупанти атакували Одесу, внаслідок чого постраждало 5 людей. Крім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирської області.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
