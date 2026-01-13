Дніпропетровщина постраждала від атаки рф 13 січня: є поранені та пошкодження інфраструктури
Київ • УНН
Внаслідок масованого удару по Дніпропетровщині постраждали жінка та чоловік, їх госпіталізовано. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та приватні будинки в Криворізькому та Синельниківському районах.
російські окупанти завдали масованого удару по Україні у ніч на 13 січня: від атаки постраждала і Дніпропетровщина. У Криворізькому та Синельниківському районах постраждали жінка й чоловік - обох госпіталізовано до лікарень. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджено об’єкти інфраструктури, та два приватні будинки.
Водночас у Васильківській громаді Синельниківського району виникла пожежа в приватному будинку, ще один зазнав пошкоджень. Також у Солонянській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок.
Усі пожежі ліквідовані. До ліквідації наслідків залучалися 45 рятувальників та 13 одиниць техніки
Нагадаємо
У ніч на 13 січня російські окупанти знову атакували ТЕС ДТЕК в Україні. Це призвело до пошкодження обладнання.
Водночас росіяни 13 січня завдали удару по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Є загиблі і поранені.
Також окупанти атакували Одесу, внаслідок чого постраждало 5 людей. Крім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирської області.