До 12 возросло число раненых в результате атаки россиян на Синельниково
Киев • УНН
В Синельниково число раненых в результате удара российских БПЛА возросло до 12. Пять человек находятся в больнице, трое — в тяжёлом состоянии.
Количество пострадавших в результате российской атаки на Синельниково возросло до 12 человек. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
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По словам Ганжи, пятеро пострадавших находятся в больнице. Две женщины и мужчина — в тяжелом состоянии. Сейчас им проводят операции. После этого их доставят в областную больницу в Днепре.
Как сообщалось, три человека погибли, еще восемь были ранены в Синельниково Днепропетровской области в результате удара БпЛА российских оккупантов в субботу.
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