До 12 возросло число раненых в результате атаки россиян на Синельниково

Количество пострадавших в результате российской атаки на Синельниково возросло до 12 человек. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

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По словам Ганжи, пятеро пострадавших находятся в больнице. Две женщины и мужчина — в тяжелом состоянии. Сейчас им проводят операции. После этого их доставят в областную больницу в Днепре.

Как сообщалось, три человека погибли, еще восемь были ранены в Синельниково Днепропетровской области в результате удара БпЛА российских оккупантов в субботу.

Враг ударил по Синельниково — трое погибших и восемь раненых, в том числе ребёнок