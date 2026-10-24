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До 12 возросло число раненых в результате атаки россиян на Синельниково

Киев • УНН

 • 730 просмотра

В Синельниково число раненых в результате удара российских БПЛА возросло до 12. Пять человек находятся в больнице, трое — в тяжёлом состоянии.

До 12 возросло число раненых в результате атаки россиян на Синельниково

Количество пострадавших в результате российской атаки на Синельниково возросло до 12 человек. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Подробности

По словам Ганжи, пятеро пострадавших находятся в больнице. Две женщины и мужчина — в тяжелом состоянии. Сейчас им проводят операции. После этого их доставят в областную больницу в Днепре.

Как сообщалось, три человека погибли, еще восемь были ранены в Синельниково Днепропетровской области в результате удара БпЛА российских оккупантов в субботу.

Враг ударил по Синельниково — трое погибших и восемь раненых, в том числе ребёнок 24.10.26, 20:22 • 2062 просмотра

Ольга Розгон

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