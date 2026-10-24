До 12 зросла кількість поранених через атаку росіян на Синельникове

Кількість поранених унаслідок російської атаки на Синельникове зросла до 12 осіб. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

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За словами Ганжі, п'ятеро постраждалих у лікарні. Дві жінки та чоловік – у тяжкому стані. Їх зараз оперують. Після цього доправлять до обласної лікарні у Дніпрі.

Як повідомлялося, троє людей загинули, ще восьмеро були поранені в Синельниковому Дніпропетровської області внаслідок удару БпЛА російських окупантів у суботу.

Ворог ударив по Синельниковому - троє загиблих і вісім поранених, зокрема дитина