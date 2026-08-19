ЕС не согласился с Трампом относительно отсутствия угрозы со стороны Северной Кореи

Европейский союз заявил, что Северная Корея остается серьезной угрозой для региональной и глобальной безопасности, не согласившись с оценкой президента США Дональда Трампа. Об этом представитель Европейской службы внешних связей заявил Euractiv, пишет УНН.

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В ЕС подчеркнули, что их позиция в отношении КНДР остается неизменной. Брюссель также отметил тесную связь между безопасностью Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Продолжение запусков баллистических ракет КНДР и расширение ядерной программы КНДР остаются серьезной угрозой региональной и глобальной безопасности - заявил представитель Европейской службы внешних связей.

Заявление ЕС прозвучало после слов Трампа о том, что Северная Корея с момента его возвращения на пост вела себя "не угрожающе и с уважением". Президент США также поручил Пентагону существенно сократить участие американских военнослужащих в совместных учениях с Южной Кореей.

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Трамп объяснил это высокой стоимостью учений и своими "очень хорошими отношениями" с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По его словам, военные учения посылают Пхеньяну "ненадлежащий и враждебный" сигнал.

В мае ЕС усилил санкции против Северной Кореи из-за ее ядерных и ракетных испытаний, которые проводились вопреки резолюциям ООН. В то же время в Южной Корее начались ежегодные учения Ulchi Freedom Shield, в которых участвуют около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих. Их целью является повышение готовности союзников к возможной агрессии КНДР.

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