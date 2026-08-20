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КНДР заявила, що скорочення військових навчань США і Південної Кореї “нічого не змінює”

Київ • УНН

 • 2692 перегляди

Кім Йо Чен назвала спільні навчання провокаційними попри їх скорочення. Вона також заперечила контакти Кім Чен Ина з Трампом.

КНДР заявила, що скорочення військових навчань США і Південної Кореї “нічого не змінює”

Північна Корея заявила, що скорочення спільних військових навчань США та Південної Кореї не змінює її ставлення до них. У Пхеньяні продовжують вважати ці навчання провокаційними, що може ускладнити відновлення дипломатичних контактів між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.

Деталі

Північна Корея заявила в середу, що рішення США скоротити військові навчання з Південною Кореєю не змінює того факту, що вона розглядає навчання як провокаційні, що зменшує надії на швидке відновлення дипломатичних відносин між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом

- пише видання.

Заяву зробила сестра лідера КНДР Кім Йо Чен. Вона відреагувала на рішення адміністрації Трампа скоротити щорічні військові навчання США та Південної Кореї.

Ми вважаємо, що коментувати це не варто, і нас це взагалі не цікавить

- сказала Кім Йо Чен.

Вона наголосила, що зміна тривалості та масштабів навчань не вплине на позицію Пхеньяна.

Провокаційний, агресивний характер навчань не зміниться, навіть якщо їхня тривалість та масштаби будуть скорочені

- додала сестра Кім Чен Ина.

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Вона також згадала серію інших військових навчань, проведених Вашингтоном і Сеулом на початку цього року, а також прагнення Південної Кореї розпочати розробку атомних підводних човнів

 - пише видання.

Крім того, Кім Йо Чен заперечила будь-яке спілкування між Дональдом Трампом та її братом.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відповів на його нещодавнє звернення, назвавши обмін "дуже позитивним". Це сталося після наказу Трампа скоротити військові навчання з Південною Кореєю.

Алла Кіосак

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Кім Чен Ин
Пхеньян
Дональд Трамп
Північна Корея
Південна Корея
Сполучені Штати Америки