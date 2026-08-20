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КНДР заявила, что сокращение военных учений США и Южной Кореи "ничего не меняет"

Киев • УНН

 • 1352 просмотра

Ким Ё Чен назвала совместные учения провокационными, несмотря на их сокращение. Она также опровергла контакты Ким Чен Ына с Трампом.

КНДР заявила, что сокращение военных учений США и Южной Кореи "ничего не меняет"

Северная Корея заявила, что сокращение совместных военных учений США и Южной Кореи не меняет ее отношения к ним. В Пхеньяне по-прежнему считают эти учения провокационными, что может осложнить восстановление дипломатических контактов между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

Детали

Северная Корея заявила в среду, что решение США сократить военные учения с Южной Кореей не меняет того факта, что она рассматривает учения как провокационные, что уменьшает надежды на быстрое восстановление дипломатических отношений между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом

- пишет издание.

Заявление сделала сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Она отреагировала на решение администрации Трампа сократить ежегодные военные учения США и Южной Кореи.

Мы считаем, что комментировать это не стоит, и нас это вообще не интересует

- сказала Ким Ё Чжон.

Она подчеркнула, что изменение продолжительности и масштабов учений не повлияет на позицию Пхеньяна.

Провокационный, агрессивный характер учений не изменится, даже если их продолжительность и масштабы будут сокращены

- добавила сестра Ким Чен Ына.

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Она также упомянула серию других военных учений, проведенных Вашингтоном и Сеулом в начале этого года, а также стремление Южной Кореи начать разработку атомных подводных лодок

 - пишет издание.

Кроме того, Ким Ё Чжон опровергла какие-либо контакты между Дональдом Трампом и ее братом.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ответил на его недавнее обращение, назвав обмен "очень позитивным". Это произошло после приказа Трампа сократить военные учения с Южной Кореей.

Алла Киосак

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Северная Корея
Южная Корея
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