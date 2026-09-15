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Зеленський заявив, що останніми тижнями рф двічі намагалася атакувати його літак безпілотниками

Київ • УНН

 • 3088 перегляди

Зеленський заявив, що російські дрони двічі входили в повітряний простір Молдови під час його рейсів через Кишинів. Один безпілотник ледь не зіткнувся з літаком.

Зеленський заявив, що останніми тижнями рф двічі намагалася атакувати його літак безпілотниками

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські атаки на Молдову могли бути пов’язані з перебуванням там його президентського літака. В інтерв’ю CBS News Зеленський заявив, що під час повернення до України через Кишинів один або два російські дрони також увійшли в повітряний простір Молдови, передає УНН. 

"У Молдові був мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони зробили те саме", - сказав Зеленський. 

Зеленський заявив, що один або два дрони також увійшли в повітряний простір Молдови під час його зворотного рейсу до України через кілька днів - про цей інцидент раніше не повідомлялося.

"Можливо, вони не знали, що там були американці, а може, навпаки, знали, бо я їм не довіряю. Я думаю, що вони знали. Ось чому, незважаючи на те, що в цьому поїзді перебували європейці, американці та велика делегація, вони все одно здійснили атаку", - додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Літак, на якому Президент України Володимир Зеленський прямував до Осло на похорон короля Норвегії, під час зльоту з Молдови у вівторок мало не зіткнувся з безпілотником

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Кишинів
Осло
Норвегія
Володимир Зеленський
Україна
Молдова