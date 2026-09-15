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Зеленский заявил, что в последние недели рф дважды пыталась атаковать его самолёт беспилотниками

Киев • УНН

 • 3106 просмотра

Зеленский заявил, что российские дроны дважды входили в воздушное пространство Молдовы во время его рейсов через Кишинёв. Один беспилотник едва не столкнулся с самолётом.

Зеленский заявил, что в последние недели рф дважды пыталась атаковать его самолёт беспилотниками

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские атаки на Молдову могли быть связаны с пребыванием там его президентского самолёта. В интервью CBS News Зеленский заявил, что во время возвращения в Украину через Кишинёв один или два российских дрона также вошли в воздушное пространство Молдовы, передаёт УНН. 

"В Молдове был мой президентский самолёт, и именно поэтому они атаковали Молдову. Когда мы возвращались домой, снова через Кишинёв, они сделали то же самое", — сказал Зеленский. 

Зеленский заявил, что один или два дрона также вошли в воздушное пространство Молдовы во время его обратного рейса в Украину через несколько дней — об этом инциденте ранее не сообщалось.

"Возможно, они не знали, что там были американцы, а может, наоборот, знали, потому что я им не доверяю. Я думаю, что они знали. Вот почему, несмотря на то что в этом поезде находились европейцы, американцы и большая делегация, они всё равно совершили атаку", — добавил Зеленский. 

Напомним 

Самолёт, на котором Президент Украины Владимир Зеленский направлялся в Осло на похороны короля Норвегии, во время взлёта из Молдовы во вторник едва не столкнулся с беспилотником

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Кишинёв
Осло
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина
Молдова