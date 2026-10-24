У Молдові викрили групу, яка готувала масові заворушення та вербувала молодь через соцмережі

Поліція Молдови повідомила 24 жовтня, що розслідує діяльність групи, яку підозрюють у підготовці насильницьких дій і масових заворушень. Разом зі співробітниками Служби інформації та безпеки (СІБ) і прокурорами PCCOCS поліцейські провели обшуки в Кишиневі, а також у центральних і північних районах країни. Про це повідомляє Newsmaker, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, із жовтня 2026 року учасники групи планували насильницькі акції, розраховуючи отримати фінансову вигоду. Для реалізації своїх планів члени групи створили кілька фейкових акаунтів у соціальних мережах. Так вони намагалися залучити молодих людей до участі в протестах, які мали перерости в масові заворушення. Слідство стверджує, що підозрювані публікували в соцмережах заклики до насильства та використовували методи маніпуляції, щоб приховати від молодих людей реальні наслідки їхніх можливих дій.

Обшуки відбулися за підтримки бійців батальйону спеціального призначення Fulger. У поліції уточнили, що під час слідчих дій вилучили докази, які підтверджують підготовку до заворушень.

Наразі фігуранти справи співпрацюють зі слідством. Правоохоронні органи продовжують розслідування, щоб з’ясувати всі обставини справи та встановити інших можливих учасників угруповання.

Правоохоронці закликали громадян не піддаватися маніпуляціям і не реагувати на заклики до насильства та незаконних дій. У поліції нагадали, що участь у підбурюванні до насильства та знищенні державного майна може спричинити юридичну, зокрема кримінальну, відповідальність.

Молдова оголосила дипломата рф персоною нон грата після падіння дрона