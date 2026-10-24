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В Молдове разоблачена группа, готовившая массовые беспорядки и вербовавшая молодежь через социальные сети

Киев • УНН

 • 1372 просмотра

В Молдове провели обыски по делу о подготовке насильственных беспорядков и вербовке молодежи через фейковые аккаунты.

В Молдове разоблачена группа, готовившая массовые беспорядки и вербовавшая молодежь через социальные сети

Полиция Молдовы сообщила 24 октября, что расследует деятельность группы, которую подозревают в подготовке насильственных действий и массовых беспорядков. Вместе с сотрудниками Службы информации и безопасности (СИБ) и прокурорами PCCOCS полицейские провели обыски в Кишинёве, а также в центральных и северных районах страны. Об этом сообщает Newsmaker, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, с октября 2026 года участники группы планировали насильственные акции, рассчитывая получить финансовую выгоду. Для реализации своих планов члены группы создали несколько фейковых аккаунтов в социальных сетях. Так они пытались привлечь молодых людей к участию в протестах, которые должны были перерасти в массовые беспорядки. Следствие утверждает, что подозреваемые публиковали в соцсетях призывы к насилию и использовали методы манипуляции, чтобы скрыть от молодых людей реальные последствия их возможных действий.

Обыски состоялись при поддержке бойцов батальона специального назначения Fulger. В полиции уточнили, что во время следственных действий изъяли доказательства, подтверждающие подготовку к беспорядкам.

В настоящее время фигуранты дела сотрудничают со следствием. Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства дела и установить других возможных участников группировки.

Правоохранители призвали граждан не поддаваться манипуляциям и не реагировать на призывы к насилию и незаконным действиям. В полиции напомнили, что участие в подстрекательстве к насилию и уничтожении государственного имущества может повлечь юридическую, в частности уголовную, ответственность.

Молдова объявила дипломата РФ персоной нон грата после падения дрона23.10.26, 23:28 • 8020 просмотров

Ольга Розгон

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