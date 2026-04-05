$43.8150.46
ukenru
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.7м/с
52%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александар Вучич
Музикант
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Угорщина
Реклама
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)
БМ-21 «Град»
БМ-27 «Ураган»

Папа Лев XIV на Великдень закликав скласти зброю і шукати миру через діалог

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Понтифік під час Великодньої меси закликав до миру через діалог і очолив Хресну дорогу. У Єрусалимі та Газі свято пройшло в умовах воєнних обмежень.

Папа Лев XIV на Великдень закликав скласти зброю і шукати миру через діалог
Фото: AP

Папа Римський Лев XIV у неділю під час своєї першої Великодньої меси як понтифік закликав припинити війни та обрати мирний шлях через діалог у Ватикані, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

У зверненні Urbi et Orbi з лоджії базиліки Святого Петра понтифік закликав тих, хто має зброю, скласти її, а тих, хто має владу розв’язувати війни, – обрати мир. При цьому Лев XIV не став окремо називати війни чи конфлікти, хоча згадав про байдужість до загибелі тисяч людей, наслідків ненависті та розколу, а також економічних і соціальних втрат, які спричиняють війни.

Папа Лев XIV повернув традиційний обряд обмивання ніг священникам у Великий четвер02.04.26, 21:01 • 5381 перегляд

Під час проповіді Папа наголосив на великодньому посланні надії та закликав не втрачати її перед обличчям насильства, зловживань і "ідолопоклонства наживи", яке, за його словами, руйнує землю та людей. Він також оголосив молитовне чування за мир, яке відбудеться 11 квітня у базиліці Святого Петра.

Ватикан відновив частину традицій

Перед близько 50 тисячами вірян на площі Святого Петра Лев XIV звернувся до світу десятьма мовами, серед яких були арабська, китайська та латина. Також він відновив кілька традицій, від яких відмовлялися за понтифікату Франциска, зокрема обряд обмивання ніг священникам у Страсний четвер.

Фото: AP
Фото: AP

Крім того, 70-річний понтифік став першим Папою за десятиліття, який ніс дерев’яний хрест усі 14 стацій Хресної дороги у Страсну п’ятницю.

Великдень на тлі війни у Єрусалимі, Газі та Тегерані

Святкування Великодня цього року проходили в умовах обмежень і війни в кількох регіонах. У Єрусалимі церемонії в Храмі Гробу Господнього скоротили через безпекові обмеження та ракетні обстріли. У Газі місцева християнська громада вперше відзначила Великдень після припинення вогню. У Тегерані вірменські християни також зібралися на святкову службу, попри щоденні авіаудари по іранській столиці.

Папа Лев на Великдень закликав світ не звикати до війни та працювати заради миру05.04.26, 02:52 • 11882 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоСвіт
Сутички
Лев XIV
Ассошіейтед Прес
Єрусалим
Тегеран
Сектор Газа
Ватикан