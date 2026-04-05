Папа Лев XIV на Великдень закликав скласти зброю і шукати миру через діалог

Папа Римський Лев XIV у неділю під час своєї першої Великодньої меси як понтифік закликав припинити війни та обрати мирний шлях через діалог у Ватикані, повідомляє Associated Press, пише УНН.

У зверненні Urbi et Orbi з лоджії базиліки Святого Петра понтифік закликав тих, хто має зброю, скласти її, а тих, хто має владу розв’язувати війни, – обрати мир. При цьому Лев XIV не став окремо називати війни чи конфлікти, хоча згадав про байдужість до загибелі тисяч людей, наслідків ненависті та розколу, а також економічних і соціальних втрат, які спричиняють війни.

Під час проповіді Папа наголосив на великодньому посланні надії та закликав не втрачати її перед обличчям насильства, зловживань і "ідолопоклонства наживи", яке, за його словами, руйнує землю та людей. Він також оголосив молитовне чування за мир, яке відбудеться 11 квітня у базиліці Святого Петра.

Ватикан відновив частину традицій

Перед близько 50 тисячами вірян на площі Святого Петра Лев XIV звернувся до світу десятьма мовами, серед яких були арабська, китайська та латина. Також він відновив кілька традицій, від яких відмовлялися за понтифікату Франциска, зокрема обряд обмивання ніг священникам у Страсний четвер.

Крім того, 70-річний понтифік став першим Папою за десятиліття, який ніс дерев’яний хрест усі 14 стацій Хресної дороги у Страсну п’ятницю.

Великдень на тлі війни у Єрусалимі, Газі та Тегерані

Святкування Великодня цього року проходили в умовах обмежень і війни в кількох регіонах. У Єрусалимі церемонії в Храмі Гробу Господнього скоротили через безпекові обмеження та ракетні обстріли. У Газі місцева християнська громада вперше відзначила Великдень після припинення вогню. У Тегерані вірменські християни також зібралися на святкову службу, попри щоденні авіаудари по іранській столиці.

