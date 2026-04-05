Папа Лев на Великдень закликав світ не звикати до війни та працювати заради миру
Київ • УНН
Понтифік закликав вірян не піддаватися страху та критикував війну проти Ірану. Під час меси він охрестив десятьох дорослих і звернувся до Дональда Трампа.
Папа Римський Лев під час великодньої меси у базиліці Святого Петра закликав католиків не піддаватися страху й не миритися з війнами у світі, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Під час вечірнього богослужіння у Ватикані понтифік заявив, що недовіра, страх і війна розривають зв’язки між людьми, народами та державами. Він закликав вірян "не дозволяти собі бути паралізованими" масштабом нинішніх конфліктів і працювати заради миру.
Папа не називав конкретних воєн у самій проповіді, однак останніми тижнями він неодноразово публічно критикував війну проти Ірану. Раніше Лев заявляв, що Бог відкидає молитви лідерів, які починають війни, а цього тижня також прямо звертався до президента США Дональда Трампа із закликом знайти "вихід" із конфлікту.
Великдень у Ватикані
Меса Великодньої вігілії є однією з головних подій католицького календаря. Під час служби Папа також охрестив десятьох дорослих, які перейшли в католицизм. У своїй проповіді він закликав вірян брати приклад зі святих, які боролися за справедливість, щоб "дари гармонії та миру" могли поширюватися у світі.
У неділю Папа Лев має очолити святкову месу на площі Святого Петра та виголосити традиційне великоднє благословення, під час якого у Ватикані зазвичай звучать і головні міжнародні звернення понтифіка.
