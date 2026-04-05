Папа Лев на Великдень закликав світ не звикати до війни та працювати заради миру

Папа Римський Лев під час великодньої меси у базиліці Святого Петра закликав католиків не піддаватися страху й не миритися з війнами у світі, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час вечірнього богослужіння у Ватикані понтифік заявив, що недовіра, страх і війна розривають зв’язки між людьми, народами та державами. Він закликав вірян "не дозволяти собі бути паралізованими" масштабом нинішніх конфліктів і працювати заради миру.

Бог відкидає молитви лідерів, які розв’язують війни - Папа Лев XIV

Папа не називав конкретних воєн у самій проповіді, однак останніми тижнями він неодноразово публічно критикував війну проти Ірану. Раніше Лев заявляв, що Бог відкидає молитви лідерів, які починають війни, а цього тижня також прямо звертався до президента США Дональда Трампа із закликом знайти "вихід" із конфлікту.

Великдень у Ватикані

Меса Великодньої вігілії є однією з головних подій католицького календаря. Під час служби Папа також охрестив десятьох дорослих, які перейшли в католицизм. У своїй проповіді він закликав вірян брати приклад зі святих, які боролися за справедливість, щоб "дари гармонії та миру" могли поширюватися у світі.

У неділю Папа Лев має очолити святкову месу на площі Святого Петра та виголосити традиційне великоднє благословення, під час якого у Ватикані зазвичай звучать і головні міжнародні звернення понтифіка.

Папа Лев XIV повернув традиційний обряд обмивання ніг священникам у Великий четвер