Папа Лев на Пасху призвал мир не привыкать к войне и работать ради мира

Папа Римский Лев во время пасхальной мессы в базилике Святого Петра призвал католиков не поддаваться страху и не мириться с войнами в мире, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Во время вечернего богослужения в Ватикане понтифик заявил, что недоверие, страх и война разрывают связи между людьми, народами и государствами. Он призвал верующих "не позволять себе быть парализованными" масштабом нынешних конфликтов и работать ради мира.

Бог отвергает молитвы лидеров, развязывающих войны - Папа Лев XIV

Папа не называл конкретных войн в самой проповеди, однако в последние недели он неоднократно публично критиковал войну против Ирана. Ранее Лев заявлял, что Бог отвергает молитвы лидеров, которые начинают войны, а на этой неделе также прямо обращался к президенту США Дональду Трампу с призывом найти "выход" из конфликта.

Пасха в Ватикане

Месса Пасхальной вигилии является одним из главных событий католического календаря. Во время службы Папа также крестил десять взрослых, перешедших в католицизм. В своей проповеди он призвал верующих брать пример со святых, которые боролись за справедливость, чтобы "дары гармонии и мира" могли распространяться в мире.

В воскресенье Папа Лев должен возглавить праздничную мессу на площади Святого Петра и произнести традиционное пасхальное благословение, во время которого в Ватикане обычно звучат и главные международные обращения понтифика.

Папа Лев XIV вернул традиционный обряд омовения ног священникам в Великий четверг