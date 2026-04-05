Папа Лев на Пасху призвал мир не привыкать к войне и работать ради мира
Киев • УНН
Понтифик призвал верующих не поддаваться страху и критиковал войну против Ирана. Во время мессы он крестил десять взрослых и обратился к Дональду Трампу.
Папа Римский Лев во время пасхальной мессы в базилике Святого Петра призвал католиков не поддаваться страху и не мириться с войнами в мире, сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Во время вечернего богослужения в Ватикане понтифик заявил, что недоверие, страх и война разрывают связи между людьми, народами и государствами. Он призвал верующих "не позволять себе быть парализованными" масштабом нынешних конфликтов и работать ради мира.
Папа не называл конкретных войн в самой проповеди, однако в последние недели он неоднократно публично критиковал войну против Ирана. Ранее Лев заявлял, что Бог отвергает молитвы лидеров, которые начинают войны, а на этой неделе также прямо обращался к президенту США Дональду Трампу с призывом найти "выход" из конфликта.
Пасха в Ватикане
Месса Пасхальной вигилии является одним из главных событий католического календаря. Во время службы Папа также крестил десять взрослых, перешедших в католицизм. В своей проповеди он призвал верующих брать пример со святых, которые боролись за справедливость, чтобы "дары гармонии и мира" могли распространяться в мире.
В воскресенье Папа Лев должен возглавить праздничную мессу на площади Святого Петра и произнести традиционное пасхальное благословение, во время которого в Ватикане обычно звучат и главные международные обращения понтифика.
