Папа Лев на Пасху призвал мир не привыкать к войне и работать ради мира

$43.8150.46
ukenru
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 23669 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 31247 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 37314 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 32419 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 64136 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 30649 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 51613 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
3 апреля, 14:25 • 40188 просмотра
В Украине повреждения озимых достигают 12%, косточковых культур – до 51%
3 апреля, 11:36 • 61746 просмотра
Убийство военного ТЦК во Львове - таможеннику объявили подозрениеPhoto
3 апреля, 11:30 • 50475 просмотра
россия выпустила по Украине 542 дрона и 37 ракет за одну атаку - обезврежено 515 беспилотников и 26 ракет
Рубрики
Главная
Главная
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3.4м/с
65%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В "росатоме" заявили об эвакуации 198 сотрудников с Бушерской АЭС после удара Израиля4 апреля, 16:49 • 4194 просмотра
В США аннулировали грин-карты и задержали двух родственниц иранского военачальника Сулеймани4 апреля, 17:13 • 4356 просмотра
В Иране заявляют, что сбили два американских вертолета Black Hawk4 апреля, 17:25 • 6234 просмотра
В Грузии состоялась масштабная акция против жестокой программы отлова бездомных собакVideo4 апреля, 18:15 • 4578 просмотра
Иран восстанавливает подземные ракетные шахты через несколько часов после атак - СМИ4 апреля, 19:16 • 5220 просмотра
публикации
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 37314 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 64137 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 51615 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 56056 просмотра
Налогообложение лизинга: почему БЭБ преследует авиакомпании за международные контракты3 апреля, 12:35 • 58888 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган
Александр Сырский
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Турция
Реклама
УНН Lite
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 23560 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 26967 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 39563 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 54515 просмотра
Для "Супергёрл" представили новый трейлер - битва с Кремом из Жёлтых холмов и Момоа в образе антигерояVideo1 апреля, 14:33 • 50762 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot
Forbes

Папа Лев на Пасху призвал мир не привыкать к войне и работать ради мира

Киев • УНН

 • 1476 просмотра

Понтифик призвал верующих не поддаваться страху и критиковал войну против Ирана. Во время мессы он крестил десять взрослых и обратился к Дональду Трампу.

Папа Римский Лев во время пасхальной мессы в базилике Святого Петра призвал католиков не поддаваться страху и не мириться с войнами в мире, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Во время вечернего богослужения в Ватикане понтифик заявил, что недоверие, страх и война разрывают связи между людьми, народами и государствами. Он призвал верующих "не позволять себе быть парализованными" масштабом нынешних конфликтов и работать ради мира.

Бог отвергает молитвы лидеров, развязывающих войны - Папа Лев XIV29.03.26, 15:49 • 5998 просмотров

Папа не называл конкретных войн в самой проповеди, однако в последние недели он неоднократно публично критиковал войну против Ирана. Ранее Лев заявлял, что Бог отвергает молитвы лидеров, которые начинают войны, а на этой неделе также прямо обращался к президенту США Дональду Трампу с призывом найти "выход" из конфликта.

Пасха в Ватикане

Месса Пасхальной вигилии является одним из главных событий католического календаря. Во время службы Папа также крестил десять взрослых, перешедших в католицизм. В своей проповеди он призвал верующих брать пример со святых, которые боролись за справедливость, чтобы "дары гармонии и мира" могли распространяться в мире.

В воскресенье Папа Лев должен возглавить праздничную мессу на площади Святого Петра и произнести традиционное пасхальное благословение, во время которого в Ватикане обычно звучат и главные международные обращения понтифика.

Папа Лев XIV вернул традиционный обряд омовения ног священникам в Великий четверг02.04.26, 21:01 • 5232 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Ватикан
Иран