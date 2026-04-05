Папа Лев XIV на Пасху призвал сложить оружие и искать мира через диалог

Фото: AP

Папа Римский Лев XIV в воскресенье во время своей первой Пасхальной мессы в качестве понтифика призвал прекратить войны и выбрать мирный путь через диалог в Ватикане, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В обращении Urbi et Orbi с лоджии базилики Святого Петра понтифик призвал тех, кто имеет оружие, сложить его, а тех, кто имеет власть развязывать войны, – выбрать мир. При этом Лев XIV не стал отдельно называть войны или конфликты, хотя упомянул о безразличии к гибели тысяч людей, последствиях ненависти и раскола, а также экономических и социальных потерях, которые вызывают войны.

Во время проповеди Папа подчеркнул пасхальное послание надежды и призвал не терять ее перед лицом насилия, злоупотреблений и "идолопоклонства наживы", которое, по его словам, разрушает землю и людей. Он также объявил молитвенное бдение за мир, которое состоится 11 апреля в базилике Святого Петра.

Ватикан восстановил часть традиций

Перед около 50 тысячами верующих на площади Святого Петра Лев XIV обратился к миру на десяти языках, среди которых были арабский, китайский и латынь. Также он восстановил несколько традиций, от которых отказывались при понтификате Франциска, в частности обряд омовения ног священникам в Страстной четверг.

Фото: AP

Кроме того, 70-летний понтифик стал первым Папой за десятилетия, который нес деревянный крест все 14 станций Крестного пути в Страстную пятницу.

Пасха на фоне войны в Иерусалиме, Газе и Тегеране

Празднование Пасхи в этом году проходило в условиях ограничений и войны в нескольких регионах. В Иерусалиме церемонии в Храме Гроба Господня сократили из-за ограничений безопасности и ракетных обстрелов. В Газе местная христианская община впервые отметила Пасху после прекращения огня. В Тегеране армянские христиане также собрались на праздничную службу, несмотря на ежедневные авиаудары по иранской столице.

Папа Лев на Пасху призвал мир не привыкать к войне и работать ради мира