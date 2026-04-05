Папа Лев XIV на Пасху призвал сложить оружие и искать мира через диалог

5 апреля, 11:39 • 23663 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 61208 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 78753 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 102025 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 87908 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 91970 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 49909 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 102267 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 36437 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 82449 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Популярные новости
Связанная с Ираном группировка "Ашаб аль-Ямин" взяла на себя ответственность за теракты в Европе - FT5 апреля, 11:27 • 42278 просмотра
"Птицы Мадяра" уничтожили первый спутниковый терминал связи рф "Спирит-030"Video5 апреля, 13:12 • 20834 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером15:58 • 16786 просмотра
На глубине под Землей обнаружен гигантский резервуар воды, который в три раза больше всех океановPhoto16:26 • 16368 просмотра
Трамп дал Ирану срок до вечера вторника для открытия Ормузского пролива17:41 • 6596 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 78757 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 91974 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 102269 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 82451 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 82631 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Вучич
Музыкант
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Запорожская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером15:58 • 16832 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 36119 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 38083 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 49722 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 63890 просмотра
Папа Лев XIV на Пасху призвал сложить оружие и искать мира через диалог

Киев • УНН

 • 1418 просмотра

Понтифик во время Пасхальной мессы призвал к миру через диалог и возглавил Крестный путь. В Иерусалиме и Газе праздник прошел в условиях военных ограничений.

Папа Лев XIV на Пасху призвал сложить оружие и искать мира через диалог
Фото: AP

Папа Римский Лев XIV в воскресенье во время своей первой Пасхальной мессы в качестве понтифика призвал прекратить войны и выбрать мирный путь через диалог в Ватикане, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В обращении Urbi et Orbi с лоджии базилики Святого Петра понтифик призвал тех, кто имеет оружие, сложить его, а тех, кто имеет власть развязывать войны, – выбрать мир. При этом Лев XIV не стал отдельно называть войны или конфликты, хотя упомянул о безразличии к гибели тысяч людей, последствиях ненависти и раскола, а также экономических и социальных потерях, которые вызывают войны.

Папа Лев XIV вернул традиционный обряд омовения ног священникам в Великий четверг02.04.26, 21:01 • 5388 просмотров

Во время проповеди Папа подчеркнул пасхальное послание надежды и призвал не терять ее перед лицом насилия, злоупотреблений и "идолопоклонства наживы", которое, по его словам, разрушает землю и людей. Он также объявил молитвенное бдение за мир, которое состоится 11 апреля в базилике Святого Петра.

Ватикан восстановил часть традиций

Перед около 50 тысячами верующих на площади Святого Петра Лев XIV обратился к миру на десяти языках, среди которых были арабский, китайский и латынь. Также он восстановил несколько традиций, от которых отказывались при понтификате Франциска, в частности обряд омовения ног священникам в Страстной четверг.

Фото: AP

Кроме того, 70-летний понтифик стал первым Папой за десятилетия, который нес деревянный крест все 14 станций Крестного пути в Страстную пятницу.

Пасха на фоне войны в Иерусалиме, Газе и Тегеране

Празднование Пасхи в этом году проходило в условиях ограничений и войны в нескольких регионах. В Иерусалиме церемонии в Храме Гроба Господня сократили из-за ограничений безопасности и ракетных обстрелов. В Газе местная христианская община впервые отметила Пасху после прекращения огня. В Тегеране армянские христиане также собрались на праздничную службу, несмотря на ежедневные авиаудары по иранской столице.

Папа Лев на Пасху призвал мир не привыкать к войне и работать ради мира05.04.26, 02:52 • 11889 просмотров

Степан Гафтко

