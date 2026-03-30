Ізраїль не пустив кардинала Піццабаллу до храму в Єрусалимі - після скандалу втрутився Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив забезпечити доступ кардиналу П’єрбаттісті Піццабаллі до Храму Гробу Господнього в Єрусалимі після того, як поліція не пустила його на богослужіння. Про це повідомляє dpa, передає УНН.

Інцидент стався напередодні Вербної неділі, коли кардинал, який є головним представником Католицької церкви на Святій Землі, мав очолити службу в Старому місті Єрусалима.

У Латинському патріархаті Єрусалима назвали ситуацію "небезпечним прецедентом" та заявили про порушення багаторічної традиції вільного доступу до однієї з головних святинь християнства.

Після хвилі критики Нетаньягу заявив, що дав чітке доручення виправити ситуацію.

Я доручив відповідним органам забезпечити кардиналу повний і негайний доступ до церкви - зазначив він.

Інцидент викликав міжнародний резонанс. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала заборону "образою не лише для вірян, а й для всіх, хто визнає свободу віросповідання".

У Німеччині ситуацію також розкритикували. Голова комітету Бундестагу у закордонних справах Армін Лашет заявив, що це суперечить столітній традиції доступу до святині під час Великоднього тижня.

Міністерство закордонних справ Греції висловило "глибоке занепокоєння" та наголосило на необхідності повного дотримання статус-кво щодо святині.

У свою чергу Іспанія викликала ізраїльського дипломата, щоб висловити протест і підкреслити, що подібні інциденти не повинні повторюватися.

Ізраїльська поліція пояснила обмеження міркуваннями безпеки на тлі війни з Іраном. За даними правоохоронців, поблизу храму впали уламки ракет, що створювало загрозу для відвідувачів.

Нетаньягу підтвердив, що кардиналу раніше рекомендували утриматися від проведення служби через ризики, однак після ситуації влада дозволила провести богослужіння відповідно до його намірів.

Бог відкидає молитви лідерів, які розв’язують війни - Папа Лев XIV