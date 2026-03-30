$43.840.0450.490.12
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3м/с
77%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Билл Клинтон
Биньямин Нетаньяху
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Иран
Италия
Реклама
УНН Lite
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели15:06 • 2452 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело13:44 • 5874 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 14880 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 36428 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 35844 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Сериал
Хранитель

Израиль не пустил кардинала Пиццабаллу в храм в Иерусалиме – после скандала вмешался Нетаньяху

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

Полиция Израиля заблокировала вход кардиналу Пиццабалле в Храм Гроба Господня. После международной критики Нетаньяху приказал обеспечить доступ к святыне.

Израиль не пустил кардинала Пиццабаллу в храм в Иерусалиме – после скандала вмешался Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил обеспечить доступ кардиналу Пьербаттисте Пиццабалле к Храму Гроба Господня в Иерусалиме после того, как полиция не пустила его на богослужение. Об этом сообщает dpa, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел накануне Вербного воскресенья, когда кардинал, являющийся главным представителем Католической церкви на Святой Земле, должен был возглавить службу в Старом городе Иерусалима.

В Латинском патриархате Иерусалима назвали ситуацию "опасным прецедентом" и заявили о нарушении многолетней традиции свободного доступа к одной из главных святынь христианства.

После волны критики Нетаньяху заявил, что дал четкое поручение исправить ситуацию.

Я поручил соответствующим органам обеспечить кардиналу полный и немедленный доступ к церкви

- отметил он.

Инцидент вызвал международный резонанс. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала запрет "оскорблением не только для верующих, но и для всех, кто признает свободу вероисповедания".

В Германии ситуацию также раскритиковали. Глава комитета Бундестага по иностранным делам Армин Лашет заявил, что это противоречит столетней традиции доступа к святыне во время Пасхальной недели.

Министерство иностранных дел Греции выразило "глубокую обеспокоенность" и подчеркнуло необходимость полного соблюдения статус-кво в отношении святыни.

Дополнение

В свою очередь Испания вызвала израильского дипломата, чтобы выразить протест и подчеркнуть, что подобные инциденты не должны повторяться.

Израильская полиция объяснила ограничения соображениями безопасности на фоне войны с Ираном. По данным правоохранителей, вблизи храма упали обломки ракет, что создавало угрозу для посетителей.

Нетаньяху подтвердил, что кардиналу ранее рекомендовали воздержаться от проведения службы из-за рисков, однако после ситуации власти разрешили провести богослужение в соответствии с его намерениями.

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Израиль
Бундестаг
Джорджия Мелони
Иерусалим
Греция
Италия
Испания
Биньямин Нетаньяху
Германия
Иран