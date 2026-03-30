Израиль не пустил кардинала Пиццабаллу в храм в Иерусалиме – после скандала вмешался Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил обеспечить доступ кардиналу Пьербаттисте Пиццабалле к Храму Гроба Господня в Иерусалиме после того, как полиция не пустила его на богослужение. Об этом сообщает dpa, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел накануне Вербного воскресенья, когда кардинал, являющийся главным представителем Католической церкви на Святой Земле, должен был возглавить службу в Старом городе Иерусалима.

В Латинском патриархате Иерусалима назвали ситуацию "опасным прецедентом" и заявили о нарушении многолетней традиции свободного доступа к одной из главных святынь христианства.

После волны критики Нетаньяху заявил, что дал четкое поручение исправить ситуацию.

Я поручил соответствующим органам обеспечить кардиналу полный и немедленный доступ к церкви - отметил он.

Инцидент вызвал международный резонанс. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала запрет "оскорблением не только для верующих, но и для всех, кто признает свободу вероисповедания".

В Германии ситуацию также раскритиковали. Глава комитета Бундестага по иностранным делам Армин Лашет заявил, что это противоречит столетней традиции доступа к святыне во время Пасхальной недели.

Министерство иностранных дел Греции выразило "глубокую обеспокоенность" и подчеркнуло необходимость полного соблюдения статус-кво в отношении святыни.

Дополнение

В свою очередь Испания вызвала израильского дипломата, чтобы выразить протест и подчеркнуть, что подобные инциденты не должны повторяться.

Израильская полиция объяснила ограничения соображениями безопасности на фоне войны с Ираном. По данным правоохранителей, вблизи храма упали обломки ракет, что создавало угрозу для посетителей.

Нетаньяху подтвердил, что кардиналу ранее рекомендовали воздержаться от проведения службы из-за рисков, однако после ситуации власти разрешили провести богослужение в соответствии с его намерениями.

