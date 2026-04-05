Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята

Київ • УНН

 • 93312 перегляди

Свято Входу Господнього в Єрусалим у 2026 році припадає на 5 квітня. Дізнайтеся про історію верби як символу та народні обряди для здоров'я і врожаю.

"Не я б’ю - верба б’є!". Вербна неділя - одне з найважливіших християнських свят, яке щороку відзначають за тиждень до Великодня. Воно поєднує біблійні події, народні вірування та давні українські традиції, а у 2026 році свято припадає на 5 квітня. Детальніше про звичаї та традиції Вербної неділі, розповість УНН.

Історія свята

Вербна неділя, або Вхід Господній в Єрусалим, пов’язана з подіями, які передували розп’яттю Ісуса Христа. Згідно з Євангелієм, напередодні цієї події, Ісус здійснив одне зі своїх найбільших  чудес і воскресив Лазаря у Віфанії. Саме ця подія стала відомою серед людей і викликала сильний резонанс.

Коли Ісус увійшов до Єрусалима, люди зустрічали його як Спасителя: стелили під ноги одяг, квіти та пальмові гілки, співали пісні й виявляли особливу пошану. Цей день закарбувався в історії християнства як символ визнання Ісуса та водночас, початок його останнього шляху перед стражданнями. Саме тому свято має глибоке духовне значення і щороку відзначається напередодні Великодня.

Чому символом свята в Україні стала саме верба

У біблійній традиції головним символом Входу Господнього в Єрусалим були пальмові гілки, які вважалися знаком перемоги та тріумфу. Проте, на території Європи, зокрема в Україні, пальми не ростуть, тому з часом їх замінили на інше дерево.

Саме верба стала природною альтернативою, вона широко поширена і має глибоке символічне значення. Це одне з перших дерев, яке прокидається після зими і випускає бруньки. Саме тому вона уособлює відродження, життєву силу та прихід весни. До того ж, ще з часів Київської Русі верба закріпилася як головний атрибут свята, а згодом це дало назву самому дню – Вербна неділя. Таким чином, християнська традиція поєдналася з природними особливостями та народними уявленнями українців.

Основні звичаї Вербної неділі

Підготовка до Вербної неділі починається за кілька днів до самого свята. Люди заздалегідь зрізають гілочки верби та ставлять їх у воду, щоб вони розпустилися. Це вважається важливою частиною святкових приготувань.

Святкування розпочинається вже в суботу ввечері, коли в храмах проходять богослужіння та освячення верби. У неділю служби продовжуються, а священники кроплять гілочки святою водою. Після цього віряни несуть їх додому.

Освячену вербу зберігають упродовж року, зазвичай, біля ікон, а один із найвідоміших звичаїв - це легке жартівливе "побивання" рідних вербою для побажання здоров’я, сили та добробуту. Такий обряд  має виключно позитивне значення.

У народній традиції верба вважалася не лише символом весни, а й потужним оберегом, а освяченим гілкам приписували захисні та цілющі властивості, тому їх активно використовували і в побуті. Наприклад, вербу клали за образи, щоб захистити оселю від негараздів. Її також приносили до господарських будівель - хлівів, стайнь, пасік, аби забезпечити здоров’я тваринам і добробут господарства. Також, колись існувала ще традиція садити вербу біля криниць, оскільки віряни вважали, що вона очищатиме воду.

Також у народі вербу застосовували в обрядах, пов’язаних зі здоров’ям людей і тварин.

Заборони та особливості святкового дня

Вербна неділя вважається святом, присвяченим духовному очищенню, тому цього дня дотримуються певних обмежень. За традицією, не рекомендується займатися фізичною працею, виконувати хатні справи чи будь-яку іншу роботу, а усі приготування до святкового столу, зазвичай, завершують напередодні - у суботу. Тоді як сам день свята має бути присвячений молитві, відвідуванню церкви та спілкуванню з близькими.

Оскільки Вербна неділя припадає на період Великого посту, зберігаються й відповідні харчові обмеження. Віряни не вживають м’ясо, молочні продукти та яйця, однак дозволяється риба та невелика кількість вина, що робить цей день дещо святковішим у порівнянні з іншими днями посту.

Народні прикмети або як за погодою передбачали майбутнє

З Вербною неділею пов’язані не тільки багато традицій, але й народних прикмет, які формувалися протягом століть. Вони здебільшого стосуються погоди та майбутнього врожаю.

Вважалося, що дощ цього дня віщує хороший урожай, а відсутність заморозків означала щедрі фрукти. Сонячна і безвітряна погода обіцяє тепле літо, тоді як сильний вітер - мінливі погодні умови впродовж сезону.

Також, існували прикмети, пов’язані з добробутом і здоров’ям. Люди вірили, що освячена верба може принести удачу, силу та захист. Деякі традиції передбачали навіть використання вербових бруньок у їжі або обрядах, пов’язаних із побажанням благополуччя.

Свято, що поєднує християнство та давні вірування

Вербна неділя є прикладом поєднання християнської традиції з давніми народними віруваннями. Ще до прийняття християнства верба мала сакральне значення для українців і асоціювалася з родючістю та життєвою силою природи.

З часом ці уявлення органічно переплелися з церковною традицією. У результаті свято набуло не лише релігійного, а й культурного значення.

Сьогодні Вербна неділя залишається важливим днем, який нагадує про духовні цінності, родинні зв’язки та підготовку до Великодня. Вона зберігає давні звичаї і залишається актуальною для сучасного суспільства.

Алла Кіосак

