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Що святкують 5 листопада в Україні та світі

Київ • УНН

 • 54 перегляди

ООН привертає увагу до булінгу в освіті та небезпеки цунамі. Віряни вшановують Галактіона, Епістиму й апостола Якова.

Що святкують 5 листопада в Україні та світі

5 листопада у світі під егідою ООН відзначають Всесвітній день поінформованості про проблему цунамі та Міжнародний день проти насильства та булінгу в закладах освіти. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого священомученика Галактіона та святу мученицю Епістиму, а за старим стилем згадують святого апостола Якова, брата Господнього по плоті, пише УНН.

Міжнародний день проти насильства та булінгу в закладах освіти (International Day against Violence and Bullying at School)

Офіційна міжнародна дата ООН, проголошена державами-членами ЮНЕСКО у 2019 році. Вона відзначається щороку в перший четвер листопада. Подія покликана привернути увагу до того, що за статистикою ЮНЕСКО кожен третій учень у світі зазнає цькування в освітньому середовищі.

День підкреслює важливість протидії не лише фізичному й психологічному тиску в шкільних стінах, а й залякуванню у цифровому просторі, закликаючи створювати безпечне, інклюзивне та підтримуюче навчальне середовище для кожного школяра.

Всесвітній день поінформованості про проблему цунамі (World Tsunami Awareness Day)

Офіційна міжнародна дата ООН, започаткована Генеральною Асамблеєю у грудні 2015 року за ініціативи Японії - країни, яка має багатий досвід протидії цій природній стихії.

Подія покликана привернути увагу світової спільноти до небезпеки руйнівних океанічних хвиль, вдосконалення систем раннього оповіщення, цивільного захисту та стійкості прибережних громад. Ініціатива спрямована на мінімізацію людських жертв та економічних збитків від гідрометеорологічних катастроф шляхом просвіти населення та міжнародної співпраці.

Масштабне мегацунамі на Алясці стало другим за величиною в історії спостережень - звіт06.05.26, 18:09 • 5225 переглядiв

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святих мучеників Галактіона та Епістими. Вони жили у Фінікійському місті Емесі й походили з багатих родин. Прийнявши християнство, подружжя склало обітницю цнотливості та вступило до таємних монастирів.

Під час гонінь імператора Декія Галактіон був схоплений язичниками, а Епістима добровільно прибула на суд, щоб розділити страждання з чоловіком, після чого обоє прийняли мученицьку смерть через усечення голови у 253 році.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова, брата Господнього по плоті - сина праведного Йосифа Обручника від першого шлюбу. Святий Яків був першим єпископом Єрусалимської церкви, головою Єрусалимського собору апостолів та автором одного з соборних послань Нового Завіту.

За непохитну проповідь християнства та визнання Ісуса Христа Месією він був скинутий юдейськими старійшинами з крила Єрусалимського храму та забитий камінням близько 62 року.

"Немає нічого святого": росіяни вдарили по церкві на Хмельниччині - ОВА20.10.26, 01:44 • 10039 переглядiв

Олександра Месенко

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