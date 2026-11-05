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Что празднуют 5 ноября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 180 просмотра

ООН привлекает внимание к буллингу в сфере образования и опасности цунами. Верующие почитают Галактиона, Епистиму и апостола Иакова.

Что празднуют 5 ноября в Украине и мире

5 ноября в мире под эгидой ООН отмечают Всемирный день осведомлённости о проблеме цунами и Международный день против насилия и буллинга в образовательных учреждениях. В церковном календаре по новому стилю чтят святого священномученика Галактиона и святую мученицу Епистиму, а по старому стилю вспоминают святого апостола Иакова, брата Господня по плоти, пишет УНН.

Международный день против насилия и буллинга в образовательных учреждениях (International Day against Violence and Bullying at School)

Официальная международная дата ООН, провозглашённая государствами — членами ЮНЕСКО в 2019 году. Она отмечается ежегодно в первый четверг ноября. Событие призвано привлечь внимание к тому, что, согласно статистике ЮНЕСКО, каждый третий ученик в мире подвергается травле в образовательной среде.

День подчёркивает важность противодействия не только физическому и психологическому давлению в школьных стенах, но и запугиванию в цифровом пространстве, призывая создавать безопасную, инклюзивную и поддерживающую учебную среду для каждого школьника.

Всемирный день осведомлённости о проблеме цунами (World Tsunami Awareness Day)

Официальная международная дата ООН, учреждённая Генеральной Ассамблеей в декабре 2015 года по инициативе Японии — страны, имеющей богатый опыт противодействия этой природной стихии.

Событие призвано привлечь внимание мирового сообщества к опасности разрушительных океанских волн, совершенствованию систем раннего оповещения, гражданской защиты и устойчивости прибрежных общин. Инициатива направлена на минимизацию человеческих жертв и экономического ущерба от гидрометеорологических катастроф посредством просвещения населения и международного сотрудничества.

Масштабное мегацунами на Аляске стало вторым по величине в истории наблюдений - отчет06.05.26, 18:09 • 5225 просмотров

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святых мучеников Галактиона и Епистимы. Они жили в финикийском городе Эмеса и происходили из богатых семей. Приняв христианство, супруги дали обет целомудрия и вступили в тайные монастыри.

Во время гонений императора Декия Галактион был схвачен язычниками, а Епистима добровольно явилась на суд, чтобы разделить страдания с мужем, после чего оба приняли мученическую смерть через усекновение головы в 253 году.

По старому календарю верующие чтят память святого апостола Иакова, брата Господня по плоти — сына праведного Иосифа Обручника от первого брака. Святой Иаков был первым епископом Иерусалимской церкви, главой Иерусалимского собора апостолов и автором одного из соборных посланий Нового Завета.

За непреклонную проповедь христианства и признание Иисуса Христа Мессией он был сброшен иудейскими старейшинами с крыла Иерусалимского храма и забит камнями около 62 года.

"Нет ничего святого": россияне ударили по церкви в Хмельницкой области — ОВА20.10.26, 01:44 • 10039 просмотров

Александра Месенко

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