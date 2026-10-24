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Шахед-136

Украина до сих пор ждет ракеты-перехватчики и Starlink без ограничений — Зеленский

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Украина до сих пор не получила обещанные ракеты-перехватчики. Ограничения скорости Starlink и Starshield усложняют оборону от российских атак.

Украина до сих пор ждет ракеты-перехватчики и Starlink без ограничений — Зеленский

Ограничения скорости на Starlink и Starshield для Украины всё ещё действуют, а поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических ракет по-прежнему задерживаются. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

Детали

По его словам, Киев ждёт перехватчики, о которых уже была договорённость, но они до сих пор не поступают.

Это настоящая проблема, потому что россияне атакуют нас почти ежедневно. Всё это происходит, пока мы продолжаем довольно успешные операции на фронте. Мы по-прежнему держим оборону. Стало сложнее — частично из-за политики в отношении Starlink и Starshield и ограничений скорости

— отметил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что "наша линия фронта по-прежнему держится, и я горжусь тем, насколько сильны наши люди".

Напомним

По состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские перехватчики всё ещё не могли использовать интернет на высокой скорости для сбивания российских ударных дронов или проведения операций на средней дистанции.

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Вадим Хлюдзинский

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