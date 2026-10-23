Илон Маск

Бизнесмен Илон Маск взялся критиковать украинские элиты из-за якобы обогащения на иностранных поступлениях, а кроме того обвинил украинцев в финансировании политических кампаний в самой Америке, передает УНН.

На самом деле в Украине сложилась ситуация, при которой интересы элит и простых граждан кардинально различаются. Первые чрезвычайно обогатились на сотнях миллиардов долларов, поступающих в Украину, тогда как детей вторых мобилизуют — гибнуть в окопах - написал Маск в X.

Кроме того, по словам бизнесмена, часть этих средств американских налогоплательщиков через сложные схемы "отмывания" возвращается обратно, чтобы финансировать политические кампании в самой Америке.

Именно поэтому некоторые политики больше заботятся о судьбе Украины, чем о судьбе Америки! - заявил Маск.

Напомним

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, президент США Дональд Трамп позвонил Илону Маску и попросил его снять ограничения на использование Украиной системы Starlink.

Однако сам Маск заявляет, что не он определяет ограничения для системы Starshield от SpaceX, которой пользуется Украина. По его словам, эту систему контролирует правительство США, а окончательное решение относительно ограничения скорости или использования принимает президент США.

Добавим

Президент Владимир Зеленский ранее в четверг заявил, что скорость работы Starlink в Украине не восстановилась. Он также добавил, что надеется на переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио в ближайшие дни.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, Трамп выразил Маску свое недовольство тем, что скорость работы системы остается ограниченной на уровне около 100 миль в час (160 км/ч).

В среду Марко Рубио отметил, что решения относительно доступа Украины к Starlink зависят от компании-владельца SpaceX и ее генерального директора Илона Маска, а не от Белого дома.

Контекст

Украина использует Starlink для обеспечения связи на поле боя и управления беспилотниками. Ограничения работы этого спутникового сервиса препятствовали выполнению задач с помощью дронов — как во время наступательных операций, так и в рамках противовоздушной обороны — в противостоянии с россией.