Маск на тлі скандалу із Starlink звинуватив українські еліти у збагаченні на війні та натякнув "підкуп" політиків у США

Ілон Маск

Бізнесмен Ілон Маск взявся критикувати українські еліти через нібито збагачення на іноземних надходженнях, а крім того звинуватив українців у фінансуванні політичних кампаній в самій Америці, передає УНН.

Насправді в Україні склалася ситуація, за якої інтереси еліт і пересічних громадян кардинально різняться. Перші неабияк збагатилися на сотнях мільярдів доларів, що надходять в Україну, тоді як дітей других мобілізують — гинути в окопах - написав Маск в Х.

До того ж, за словами бізнесмена, частина цих коштів американських платників податків через складні схеми "відмивання" повертається назад, щоб фінансувати політичні кампанії в самій Америці.

Саме тому деякі політики переймаються долею України більше, ніж долею Америки! - заявив Маск.

Нагадаємо

Як повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців, президент США Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску і попросив його зняти обмеження на використання Україною системи Starlink.

Проте сам Маск заявля, що не він визначає обмеження для системи Starshield від SpaceX, якою користується Україна. За його словами, цю систему контролює уряд США, а остаточне рішення щодо обмеження швидкості або використання приймає президент США.

Додамо

Президент Володимир Зеленський раніше в четвер заявив, що швидкість роботи Starlink в Україні не відновилася. Він також додав, що сподівається на переговори з державним секретарем США Марко Рубіо найближчими днями.

Як пише The Wall Street Journal із посиланням на посадовців, Трамп висловив Маску своє невдоволення тим, що швидкість роботи системи залишається обмеженою на рівні близько 100 миль на годину (160 км/год).

У середу Марко Рубіо зазначив, що рішення щодо доступу України до Starlink залежать від компанії-власника SpaceX та її генерального директора Ілона Маска, а не від Білого дому.

Контекст

Україна використовує Starlink для забезпечення зв’язку на полі бою та керування безпілотниками. Обмеження роботи цього супутникового сервісу перешкоджали виконанню завдань за допомогою дронів — як під час наступальних операцій, так і в межах протиповітряної оборони — у протистоянні з росією.