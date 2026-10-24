Україна досі чекає на ракети-перехоплювачі та Starlink без обмежень - Зеленський

Обмеження швидкості на Starlink і Starshield для України досі діють, а постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет досі затримується. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

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За його словами, Київ чекає на перехоплювачі, щодо яких уже була домовленість, але вони досі не надходять.

Це справжня проблема, бо росіяни атакують нас майже щодня. Усе це відбувається, поки ми продовжуємо досить успішні операції на фронті. Ми й далі тримаємо оборону. Стало складніше - частково через політику щодо Starlink і Starshield та обмеження швидкості - зазначив глава держави.

Водночас він підкреслив, що "наша лінія фронту й далі тримається, і я пишаюся тим, наскільки сильні наші люди".

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Станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, українські перехоплювачі все ще не могли використовувати інтернет на високій швидкості для збивання російських ударних дронів або проведення операцій на середині дистанції.

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