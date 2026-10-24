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Україна досі чекає на ракети-перехоплювачі та Starlink без обмежень - Зеленський

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Україна досі не отримала обіцяні ракети-перехоплювачі. Обмеження швидкості Starlink і Starshield ускладнюють оборону від російських атак.

Україна досі чекає на ракети-перехоплювачі та Starlink без обмежень - Зеленський

Обмеження швидкості на Starlink і Starshield для України досі діють, а постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет досі затримується. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Київ чекає на перехоплювачі, щодо яких уже була домовленість, але вони досі не надходять.

Це справжня проблема, бо росіяни атакують нас майже щодня. Усе це відбувається, поки ми продовжуємо досить успішні операції на фронті. Ми й далі тримаємо оборону. Стало складніше - частково через політику щодо Starlink і Starshield та обмеження швидкості

- зазначив глава держави.

Водночас він підкреслив, що "наша лінія фронту й далі тримається, і я пишаюся тим, наскільки сильні наші люди".

Нагадаємо

Станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, українські перехоплювачі все ще не могли використовувати інтернет на високій швидкості для збивання російських ударних дронів або проведення операцій на середині дистанції.

Маск на тлі скандалу із Starlink звинуватив українські еліти у збагаченні на війні та натякнув "підкуп" політиків у США23.10.26, 21:18 • 15360 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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