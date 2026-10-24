У Starlink фиксируют восстановление работы на свыше 160 км/ч - экс-советник министра обороны

В работе Starlink/Starshield в украинской армии по состоянию на утро 24 октября фиксируют восстановление связи на скорости более 160 км/ч. Об этом заявил бывший советник министра обороны Сергей Стерненко в Telegram, пишет УНН.

Сдержанно оптимистично оценю новости относительно восстановления работы Starlink/Starshield в украинской армии. Несколько подразделений сообщили, что связь на скорости более 160 км/ч восстановилась - написал Стерненко.

Он отметил, что "чтобы сделать окончательные выводы, нужно еще время, но точно ясно: публичная огласка проблемы и давление внутри США сработали".

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