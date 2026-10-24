У Starlink фіксують відновлення роботи на понад 160 км/год - ексрадник міністра оборони

У роботі Starlink/Starshield в українській армії на ранок 24 жовтня фіксують відновлення зв'язку на швидкості понад 160 км/год. Це заявив колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко у Telegram, пише УНН.

Стримано оптимістично дам оцінку новинам щодо відновлення роботи Starlink/Starshield в українській армії. Кілька підрозділів повідомили, що звʼязок на швидкості понад 160 км/год відновився - написав Стерненко.

Він зауважив, що "щоб зробити остаточні висновки треба ще час, але точно ясно: публічний розголос проблеми і тиск всередині США спрацював".

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