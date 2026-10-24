У Starlink фіксують відновлення роботи на понад 160 км/год - ексрадник міністра оборони
Київ • УНН
Кілька підрозділів повідомили про відновлення зв’язку Starlink/Starshield на швидкості понад 160 км/год. Стерненко закликав дочекатися остаточних висновків.
У роботі Starlink/Starshield в українській армії на ранок 24 жовтня фіксують відновлення зв'язку на швидкості понад 160 км/год. Це заявив колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко у Telegram, пише УНН.
Стримано оптимістично дам оцінку новинам щодо відновлення роботи Starlink/Starshield в українській армії. Кілька підрозділів повідомили, що звʼязок на швидкості понад 160 км/год відновився
Він зауважив, що "щоб зробити остаточні висновки треба ще час, але точно ясно: публічний розголос проблеми і тиск всередині США спрацював".
Україна досі чекає на ракети-перехоплювачі та Starlink без обмежень - Зеленський24.10.26, 01:23 • 6818 переглядiв