Німеччина зазнає цілодобових гібридних атак, спрямованих на руйнування критичної інфраструктури, розкол суспільства та підрив довіри до держави. Про це заявив міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт в інтерв'ю Bild, пише УНН.

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За словами міністра, від початку 2026 року німецька поліція зафіксувала 216 випадків диверсій на залізничній та енергетичній інфраструктурі, а також 285 випадків шпигунства проти країни.

Німеччину атакують. Вдень і вночі. Приховано. З тіні. Шпигунство, диверсії, кібератаки. Тіньовий фронт проходить прямо через Європу, прямо через Німеччину – заявив Добріндт.

Міністр не назвав конкретних організаторів атак, однак раніше Берлін неодноразово звинувачував росію у причетності до диверсій.

російський слід у диверсіях на території Європи

У серпні 2026 року в аеропорту Лейпцига викрили спробу атаки на український військово-транспортний літак. Після інциденту Німеччина звинуватила росію в організації гібридної атаки та закрила російське генеральне консульство в Бонні й "Російський дім" у Берліні.

Крім того, німецькі спецслужби пов'язують російську розвідку з диверсіями на об'єктах супутникової системи Starlink у Польщі, Болгарії та Литві.

За даними німецьких правоохоронців, для здійснення диверсій за грошову винагороду залучали осіб, пов'язаних із турецьким злочинним угрупованням Daltons, відомим своєю причетністю до наркоторгівлі, вимагань та замовних убивств.

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