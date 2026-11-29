Германия подвергается круглосуточным гибридным атакам, направленным на разрушение критической инфраструктуры, раскол общества и подрыв доверия к государству. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт в интервью Bild, пишет УНН.

Детали

По словам министра, с начала 2026 года немецкая полиция зафиксировала 216 случаев диверсий на железнодорожной и энергетической инфраструктуре, а также 285 случаев шпионажа против страны.

Германию атакуют. Днём и ночью. Скрытно. Из тени. Шпионаж, диверсии, кибератаки. Теневой фронт проходит прямо через Европу, прямо через Германию – заявил Добриндт.

Министр не назвал конкретных организаторов атак, однако ранее Берлин неоднократно обвинял Россию в причастности к диверсиям.

Российский след в диверсиях на территории Европы

В августе 2026 года в аэропорту Лейпцига раскрыли попытку атаки на украинский военно-транспортный самолёт. После инцидента Германия обвинила Россию в организации гибридной атаки и закрыла российское генеральное консульство в Бонне и "Русский дом" в Берлине.

Кроме того, немецкие спецслужбы связывают российскую разведку с диверсиями на объектах спутниковой системы Starlink в Польше, Болгарии и Литве.

По данным немецких правоохранителей, для совершения диверсий за денежное вознаграждение привлекали лиц, связанных с турецкой преступной группировкой Daltons, известной своей причастностью к наркоторговле, вымогательствам и заказным убийствам.

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