росія та Україна змагаються за обмежені запаси китайського оптоволокна, яке використовують для виробництва дронів, стійких до радіоелектронного глушіння. Через високий попит ціни на матеріал зросли більш ніж у шість разів. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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За даними видання, вартість оптоволокна піднялася приблизно з 4 доларів за кілометр навесні до майже 30 доларів за кілометр високоякісного матеріалу. На зростання цін також вплинув попит з боку центрів обробки даних, які використовують оптичні волокна для передавання інформації.

Волоконно-оптичні дрони відрізняються від звичайних тим, що з'єднуються з оператором за допомогою тонкого кабелю, а не радіосигналу. Завдяки цьому вони менш вразливі до засобів радіоелектронної боротьби.

За словами українського трейдера, який займається закупівлею оптоволокна в Китаї, росія має перевагу завдяки централізованим закупівлям великими партіями та прямим домовленостям із китайськими постачальниками. В Україні закупівлі розподілені між сотнями компаній і посередників.

Зростання вартості матеріалу вже впливає на виробництво українських дронів. Засновник компанії TAF Industries Олександр Яковенко повідомив, що оптоволокно для одного дрона з дальністю польоту 30 кілометрів може коштувати майже 1000 доларів. Через це частина виробників розглядає використання бездротових систем із терміналами Starlink.

Китай відіграє ключову роль на світовому ринку оптоволокна. За даними інвестиційного банку Huatai Securities, на країну припадає понад половина світового виробництва оптичного волокна та майже половина виробництва готових оптичних кабелів.

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Аналітики Huatai Securities прогнозують, що у 2026 році попит на оптоволокно для дронів суттєво зросте. За їхніми оцінками, обсяги продажу такого волокна для використання в дронах можуть досягти 146 мільйонів кілометрів, що на 155% більше, ніж у 2025 році.

Водночас виробництво обмежене нестачею спеціальних скляних заготовок, із яких виготовляють оптичне волокно. Лише кілька китайських компаній здатні виробляти його у великих масштабах.

Проблему ускладнює те, що оптоволокно використовується не лише у військовій сфері, а й у цивільних телекомунікаціях та центрах обробки даних. Тому його постачання складно повністю пов'язати з конкретним кінцевим призначенням.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США, Європейський Союз і Велика Британія запровадили санкції проти сотень китайських компаній за постачання Росії військового обладнання та товарів подвійного призначення. Однак, як зазначає видання, оптоволокно саме по собі прямо не класифікується Китаєм як товар подвійного призначення.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна суворо контролює експорт товарів подвійного призначення та виступає проти використання війни для дискредитації Китаю.

Таким чином, зростання попиту на оптоволокно, обмежені виробничі можливості та конкуренція між росією й Україною посилюють напруженість на ринку матеріалів, необхідних для виробництва дронів.

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