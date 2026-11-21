Россия и Украина конкурируют за ограниченные запасы китайского оптоволокна, которое используют для производства дронов, устойчивых к радиоэлектронному подавлению. Из-за высокого спроса цены на материал выросли более чем в шесть раз. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По данным издания, стоимость оптоволокна выросла примерно с 4 долларов за километр весной до почти 30 долларов за километр высококачественного материала. На рост цен также повлиял спрос со стороны центров обработки данных, которые используют оптические волокна для передачи информации.

Волоконно-оптические дроны отличаются от обычных тем, что соединяются с оператором с помощью тонкого кабеля, а не радиосигнала. Благодаря этому они менее уязвимы для средств радиоэлектронной борьбы.

По словам украинского трейдера, занимающегося закупкой оптоволокна в Китае, Россия имеет преимущество благодаря централизованным закупкам крупными партиями и прямым договоренностям с китайскими поставщиками. В Украине закупки распределены между сотнями компаний и посредников.

Рост стоимости материала уже влияет на производство украинских дронов. Основатель компании TAF Industries Александр Яковенко сообщил, что оптоволокно для одного дрона с дальностью полета 30 километров может стоить почти 1000 долларов. Из-за этого часть производителей рассматривает использование беспроводных систем с терминалами Starlink.

Китай играет ключевую роль на мировом рынке оптоволокна. По данным инвестиционного банка Huatai Securities, на страну приходится более половины мирового производства оптического волокна и почти половина производства готовых оптических кабелей.

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Аналитики Huatai Securities прогнозируют, что в 2026 году спрос на оптоволокно для дронов существенно вырастет. По их оценкам, объемы продаж такого волокна для использования в дронах могут достичь 146 миллионов километров, что на 155% больше, чем в 2025 году.

В то же время производство ограничено нехваткой специальных стеклянных заготовок, из которых изготавливают оптическое волокно. Лишь несколько китайских компаний способны производить его в больших масштабах.

Проблему усложняет то, что оптоволокно используется не только в военной сфере, но и в гражданских телекоммуникациях и центрах обработки данных. Поэтому его поставки сложно полностью связать с конкретным конечным назначением.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину США, Европейский Союз и Великобритания ввели санкции против сотен китайских компаний за поставки России военного оборудования и товаров двойного назначения. Однако, как отмечает издание, оптоволокно само по себе напрямую не классифицируется Китаем как товар двойного назначения.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна строго контролирует экспорт товаров двойного назначения и выступает против использования войны для дискредитации Китая.

Таким образом, рост спроса на оптоволокно, ограниченные производственные возможности и конкуренция между Россией и Украиной усиливают напряженность на рынке материалов, необходимых для производства дронов.

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