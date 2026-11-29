Компанія SpaceX спростувала повідомлення про використання іранськими військовими системи супутникового зв'язку Starlink для атак на американські військові бази та зажадала від The Washington Post відкликати статтю і публічно вибачитися. Про це йдеться у заяві SpaceX, пише УНН.

Деталі

У компанії наголосили, що не мають жодних доказів використання іранськими військовими системи Starlink, зокрема й інформації від Пентагону, яка б підтверджувала такі твердження.

Щоб було зрозуміло: у нас немає жодних доказів – ані всередині компанії, ані з боку Пентагону – того, що іранські сили використовували Starlink. Тому що цього ніколи не відбувалося – заявили у SpaceX.

У компанії також стверджують, що попереджали журналістів про недостовірність інформації ще за кілька тижнів до публікації. SpaceX закликала видання відкликати матеріал та вибачитися перед компанією й американським народом.

Що передувало скандалу

Раніше The Washington Post із посиланням на неназвані джерела повідомила, що Іран щонайменше двічі міг використовувати Starlink для атак на американські військові бази на Близькому Сході.

Видання також стверджувало, що відповідну доповідь представили міністру війни США Піту Гегсету. Водночас представник Пентагону у коментарі Reuters заявив, що йому невідомо про існування такого документа.

Іран використовував Starlink Ілона Маска для координації атак на бази США на Близькому Сході - WP