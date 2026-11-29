Компания SpaceX опровергла сообщения об использовании иранскими военными системы спутниковой связи Starlink для атак на американские военные базы и потребовала от The Washington Post отозвать статью и публично извиниться. Об этом говорится в заявлении SpaceX, пишет УНН.

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В компании подчеркнули, что не располагают никакими доказательствами использования иранскими военными системы Starlink, в том числе информацией от Пентагона, которая подтверждала бы такие утверждения.

Чтобы было понятно: у нас нет никаких доказательств — ни внутри компании, ни со стороны Пентагона — того, что иранские силы использовали Starlink. Потому что этого никогда не происходило — заявили в SpaceX.

В компании также утверждают, что предупреждали журналистов о недостоверности информации еще за несколько недель до публикации. SpaceX призвала издание отозвать материал и извиниться перед компанией и американским народом.

Что предшествовало скандалу

Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Иран как минимум дважды мог использовать Starlink для атак на американские военные базы на Ближнем Востоке.

Издание также утверждало, что соответствующий доклад представили министру войны США Питу Хегсету. В то же время представитель Пентагона в комментарии Reuters заявил, что ему неизвестно о существовании такого документа.

Иран использовал Starlink Илона Маска для координации атак на базы США на Ближнем Востоке — WP