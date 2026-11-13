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SpaceX заперечила зміни після повідомлень про новий збій Starshield для України - Axios

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Україна повідомила про обмеження Starshield, що заважають перехопленню дронів. SpaceX заявила, що змін у роботі системи не було.

SpaceX заперечила зміни після повідомлень про новий збій Starshield для України - Axios

Компанія SpaceX Ілона Маска заперечила зміни у роботі своєї супутникової системи після повідомлення української сторони про черговий збій Starshield. Про це повідомило Axios 12 листопада, пише УНН.

Деталі

Уряд України звернувся до Пентагону та SpaceX з проханням пояснити нові обмеження, які, за їхніми словами, порушують роботу супутникової системи, яку її військові використовують для перехоплення російських безпілотників.

Це вже другий раз за останні тижні, коли Україна повідомляє про те, що Starshield, розроблений SpaceX Ілона Маска, відчув збої.

Українські військові використовують Starshield — військову версію системи супутникового зв'язку Starlink від SpaceX — для розвідки та перехоплення безпілотників, вказує видання.

SpaceX відповідає Axios: "Це неправда. Змін не відбулося".

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Український чиновник заявив, що обмеження діють вже три дні.

"Першого дня було 10% обмежень, другого дня 50%, а сьогодні 100% місій провалюються через обмеження", – сказав чиновник.

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сенік заявив, що система Starshield вимикається, коли дрони летять зі швидкістю понад 100 миль на годину (161 км/год).

"Наразі ми не маємо роз'яснень від SpaceX чи Пентагону", – сказав він.

Конгрес США вимагає від адміністрації Трампа та SpaceX пояснень через обмеження Starshield для України12.11.26, 19:19 • 5768 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніТехнології
Starlink
SpaceX
Пентагон
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Україна