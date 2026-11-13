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SpaceX Starship

SpaceX опровергла изменения после сообщений о новом сбое Starshield для Украины - Axios

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Украина сообщила об ограничениях Starshield, мешающих перехватывать дроны. SpaceX заявила, что изменений в работе системы не было.

SpaceX опровергла изменения после сообщений о новом сбое Starshield для Украины - Axios

Компания SpaceX Илона Маска опровергла изменения в работе своей спутниковой системы после сообщения украинской стороны об очередном сбое Starshield. Об этом 12 ноября сообщило Axios, пишет УНН.

Подробности

Правительство Украины обратилось к Пентагону и SpaceX с просьбой объяснить новые ограничения, которые, по их словам, нарушают работу спутниковой системы, используемой украинскими военными для перехвата российских беспилотников.

Это уже второй раз за последние недели, когда Украина сообщает о том, что Starshield, разработанный SpaceX Илона Маска, столкнулся со сбоями.

Украинские военные используют Starshield — военную версию системы спутниковой связи Starlink от SpaceX — для разведки и перехвата беспилотников, указывает издание.

SpaceX отвечает Axios: "Это неправда. Изменений не произошло".

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Украинский чиновник заявил, что ограничения действуют уже три дня.

"В первый день было 10% ограничений, во второй день 50%, а сегодня 100% миссий проваливаются из-за ограничений", — сказал чиновник.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что система Starshield отключается, когда дроны летят со скоростью свыше 100 миль в час (161 км/ч).

"В настоящее время мы не получили разъяснений от SpaceX или Пентагона", — сказал он.

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Юлия Шрамко

Война в УкраинеТехнологии
Старлинк
SpaceX
Пентагон
Илон Маск
Соединённые Штаты
Украина