SpaceX опровергла изменения после сообщений о новом сбое Starshield для Украины - Axios
Киев • УНН
Украина сообщила об ограничениях Starshield, мешающих перехватывать дроны. SpaceX заявила, что изменений в работе системы не было.
Компания SpaceX Илона Маска опровергла изменения в работе своей спутниковой системы после сообщения украинской стороны об очередном сбое Starshield. Об этом 12 ноября сообщило Axios, пишет УНН.
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Правительство Украины обратилось к Пентагону и SpaceX с просьбой объяснить новые ограничения, которые, по их словам, нарушают работу спутниковой системы, используемой украинскими военными для перехвата российских беспилотников.
Это уже второй раз за последние недели, когда Украина сообщает о том, что Starshield, разработанный SpaceX Илона Маска, столкнулся со сбоями.
Украинские военные используют Starshield — военную версию системы спутниковой связи Starlink от SpaceX — для разведки и перехвата беспилотников, указывает издание.
SpaceX отвечает Axios: "Это неправда. Изменений не произошло".
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Украинский чиновник заявил, что ограничения действуют уже три дня.
"В первый день было 10% ограничений, во второй день 50%, а сегодня 100% миссий проваливаются из-за ограничений", — сказал чиновник.
Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что система Starshield отключается, когда дроны летят со скоростью свыше 100 миль в час (161 км/ч).
"В настоящее время мы не получили разъяснений от SpaceX или Пентагона", — сказал он.
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