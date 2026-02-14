В Киеве и области улучшилась ситуация со светом, но есть нюанс - Шмыгаль
Киев • УНН
Из-за прогнозируемого похолодания и риска новых обстрелов энергосистема остается под повышенной нагрузкой и в режиме готовности.
В столице и Киевской области фиксируется положительная динамика с электроснабжением благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и улучшению погодных условий. Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает УНН.
Детали
Шмыгаль отметил, что в течение дня в Киеве применили графики отключений до двух очередей. В области сейчас действуют минимальные ограничения.
В то же время в Штабе подчеркнули необходимость объективной оценки ситуации. Ведь синоптики прогнозируют похолодание, что может существенно увеличить нагрузку на энергосистему. Кроме того, сохраняется высокая угроза новых вражеских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
В связи с этим все профильные службы работают в режиме повышенной готовности.
Отдельно Шмыгаль во время заседания акцентировал внимание на развитии распределенной газовой генерации для покрытия дефицита мощностей.
За последние сутки в Киевской области дополнительно ввели в эксплуатацию еще 9 МВт такой генерации. В Штабе подчеркнули, что реализация этих проектов - критически важна для обеспечения устойчивости энергоузла столицы.
Также речь шла о договоренности по поставке трех силовых трансформаторов из Германии. Кроме того, ряд международных партнеров заявили о намерении направить дополнительные 13 млн евро в Фонд поддержки энергетики.
Напомним
Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к странам G7 с призывом нарастить энергетическую помощь Украине и усилить ее противовоздушную оборону. Он отметил, что Украина нуждается в около 15 миллиардов долларов на финансирование ПВО.