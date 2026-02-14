$42.990.00
16:21 • 448 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14:24 • 3170 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
12:44 • 8512 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 11651 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 11588 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 13355 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 13728 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13497 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 25669 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 42678 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
В Киеве и области улучшилась ситуация со светом, но есть нюанс - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Из-за прогнозируемого похолодания и риска новых обстрелов энергосистема остается под повышенной нагрузкой и в режиме готовности.

В Киеве и области улучшилась ситуация со светом, но есть нюанс - Шмыгаль

В столице и Киевской области фиксируется положительная динамика с электроснабжением благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и улучшению погодных условий. Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает УНН.

Детали

Шмыгаль отметил, что в течение дня в Киеве применили графики отключений до двух очередей. В области сейчас действуют минимальные ограничения.

В то же время в Штабе подчеркнули необходимость объективной оценки ситуации. Ведь синоптики прогнозируют похолодание, что может существенно увеличить нагрузку на энергосистему. Кроме того, сохраняется высокая угроза новых вражеских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

В связи с этим все профильные службы работают в режиме повышенной готовности.

Отдельно Шмыгаль во время заседания акцентировал внимание на развитии распределенной газовой генерации для покрытия дефицита мощностей.

За последние сутки в Киевской области дополнительно ввели в эксплуатацию еще 9 МВт такой генерации. В Штабе подчеркнули, что реализация этих проектов - критически важна для обеспечения устойчивости энергоузла столицы.

Также речь шла о договоренности по поставке трех силовых трансформаторов из Германии. Кроме того, ряд международных партнеров заявили о намерении направить дополнительные 13 млн евро в Фонд поддержки энергетики.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к странам G7 с призывом нарастить энергетическую помощь Украине и усилить ее противовоздушную оборону. Он отметил, что Украина нуждается в около 15 миллиардов долларов на финансирование ПВО.

Александра Василенко

ОбществоКиев
