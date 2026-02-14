У Києві та області покращилась ситуація зі світлом, але є нюанс - Шмигаль

$42.990.00
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
14:24
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
12:44
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
