У Києві та області покращилась ситуація зі світлом, але є нюанс - Шмигаль

У столиці та на Київщині фіксують позитивну динаміку з електропостачанням завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад і покращенню погодних умов. Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, передає УНН.

Деталі

Шмигаль зазначив, що впродовж дня у Києві застосували графіки відключень до двох черг. В області наразі діють мінімальні обмеження.

Водночас у Штабі наголосили на необхідності об’єктивної оцінки ситуації. Адже синоптики прогнозують похолодання, що може суттєво збільшити навантаження на енергосистему. Крім того, зберігається висока загроза нових ворожих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

У зв’язку з цим усі профільні служби працюють у режимі підвищеної готовності.

Окремо Шмигаль під час засідання закцентував на розвитку розподіленої газової генерації для покриття дефіциту потужностей.

За останню добу на Київщині додатково ввели в експлуатацію ще 9 МВт такої генерації. У Штабі підкреслили, що реалізація цих проєктів - критично важлива для забезпечення стійкості енерговузла столиці.

Також йшлося про домовленість щодо постачання трьох силових трансформаторів з Німеччини. Крім того, низка міжнародних партнерів заявили про намір спрямувати додаткові 13 млн євро до Фонду підтримки енергетики.

Нагадаємо

Очільник МЗС України Андрій Сибіга звернувся до країн G7 із закликом наростити енергетичну допомогу Україні та посилити її протиповітряну оборону. Він зазначив, що Україна потребує близько 15 мільярдів доларів на фінансування ППО.