14:24 • 1902 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
12:44 • 6380 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 10648 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 10746 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 12747 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 13463 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 13328 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 25496 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 42376 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 37447 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
Сибіга попередив про ядерні наслідки атак рф на енергосистему України

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Андрій Сибіга звернувся до країн G7 із закликом наростити енергетичну допомогу Україні та посилити її протиповітряну оборону. Він зазначив, що Україна потребує близько 15 мільярдів доларів на фінансування ППО.

Сибіга попередив про ядерні наслідки атак рф на енергосистему України

Очільник МЗС України Андрій Сибіга 14 лютого у Мюнхені звернувся до країн G7 із закликом наростити енергетичну допомогу Україні та посилити її протиповітряну оборону. Про це повідомляє УНН із посиланням на відомство.

Деталі

Міністр закордонних справ України повідомив партнерів, що росія цілеспрямовано б’є по критичній інфраструктурі саме під час сильних морозів, через що мільйони українців залишаються без світла, тепла й води. За його словами, інтенсивність атак зростає разом із падінням температури, що свідчить про продуману стратегію тиску на цивільне населення.

Міністр наголосив, що такі удари не лише завдають гуманітарної шкоди, а й підривають мирні зусилля, адже Кремль намагається компенсувати невдачі на фронті терором проти енергетики.

Він підкреслив: за достатньої кількості систем ППО потреба в масштабній енергетичній підтримці була б значно меншою. Україна, за його оцінкою, цього року потребує близько 15 мільярдів доларів на фінансування протиповітряної оборони, і критично важливо продовжувати внески союзників у межах програми PURL, яка вже покриває 90% потреб у ракетах для ППО.

Окремо Сибіга закликав посилити тиск на росію. Зокрема запровадити повну заборону на в’їзд до країн Заходу для російських військових, ветеранів та членів їхніх сімей. За його словами, кожен, хто підписує контракт на війну, має розуміти, що це означає не лише участь в агресії, а й довгострокові наслідки у вигляді міжнародної ізоляції.

Сибіга також звернув увагу на загрози ядерній безпеці. Він нагадав про наближення 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС та заявив, що російські дії продовжують створювати ризики: рік тому дрон пошкодив Новий безпечний конфайнмент, що було прямою загрозою.

Крім того, атаки на енергосистему можуть призводити до аварійних зупинок українських АЕС, що становить небезпеку не лише для України, а й для всієї Європи. Окупацію Запорізької АЕС і спроби підключити її до російської енергомережі він назвав незаконними та небезпечними.

Нагадаємо

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року. Країна-агресор не збирається припиняти війну.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
